Emite Gobierno de Tamaulipas convocatoria para Bono de Nivel Académico 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 04 de 2025.- Con el objetivo de reconocer los logros profesionales y académicos de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que ya se encuentra abierto el registro para el Bono de Nivel Académico 2025.

Este beneficio está dirigido al personal del servicio público del Gobierno Central con más de seis meses de antigüedad y aplica para trabajadores sindicalizados, extraordinarios o de confianza, con nivel de puesto del 95 al 154. El trámite estará disponible hasta el 20 de noviembre de 2025.

Manautou Galván destacó que este bono refleja el compromiso del gobierno encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya con el bienestar de las y los servidores públicos, reconociendo su esfuerzo y dedicación en favor del desarrollo y la transformación de Tamaulipas.

Para iniciar el registro y conocer los requisitos detallados del trámite, se puede acceder al siguiente enlace: https://sitam.tamaulipas.gob.mx/bonosbecas/registro.