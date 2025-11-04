Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

La marrana de repente puede parir en el altiplano

*Que entre enero y febrero está contemplado inaugurar la autopista Mante-Ocampo-Tula

Aunque falta mucho para el 2027, no se sorprenda que de un momento a otro pudiera parir la marrana en esta región semiárida, sobre todo en los municipios de Jaumave y Miquihuana, de quienes podrían sustituir a los actuales ediles.

Y dialogamos solamente de las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que participaran a alcaldes y representando a sus siglas en el proceso venidero.

Por lo pronto, comienzan a aparecer nombres de hombres y mujeres que podrían alcanzar esa nominación y que son bien vistos en el tercer piso de palacio de gobierno, además notados allá por la calzada de tamatán precisamente en el DIF Tamaulipas.

“Sigamos Haciendo Historia en Tamaulipas y sobre todo en esta región del altiplano tamaulipeco”, definirá candidatos a alcaldes en su momento.

Según se dice se llevará a cabo un proceso interno y en el estatuto marca dos maneras o dos rutas para definir candidatos, una es por consenso, si hay un amplio consenso en torno a una persona, esa persona queda siempre y cuando cumplan los criterios de género no pasa nada, por lo que ya se visualizan por ahí quien podría ir en su momento.

Por lo pronto, ya algunos han levantado la mano, así que, Pendientes y desde el jardín central cachamos todo.

NOTAS CORTAS

1.- Que para el próximo año, entre enero y febrero está contemplado inaugurar la autopista Mante-Ocampo-Tula, lo que conectará el comercio con el Bajío y el centro del país. Qué bueno.

Es una obra que generará progreso, sobre todo para los tamaulipecos de esa región, por lo que sobraran reconocimientos con aplausos y porras para el gobernador Américo Villarreal Anaya, de parte de todas las comunidades que conectaran esta rúa, pues nadie mejor que ellos saben lo benéfico que será esta inversión y en bien de Tamaulipas.

2.- Hace días nos encontramos con un ex alcalde de Tula, que en su momento hizo bien las cosas cuando fungió como tal y que podría aparecer en las boletas del proceso electoral por la alcaldía en 2027. Lo cierto es que está bien estudiado y es su carta de presentación. Además por la 4T nos dicen que es afín a Claudia Sheinbaum.

3.- Por el bando de la 4T en Miquihuana, el proyecto más fuerte sigue siendo la doctora Eunice Guzmán Torres, pues en el mismo concurren diferentes liderazgos de MORENA local. Que va por la revancha y ahora si por el triunfo.

4.- Viernes, sábado y domingo en Miquihuana fue de mucho miedo, sobre todo por las principales calles de ese municipio. Desde leyendas y paranormal no paraban de comentar por ahí. Hasta la plaza principal tenía miedo, dicen que gritaba la llorona, además se afirma que hasta el chamuco apareció.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.