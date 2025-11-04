Estatales

Artistas de la UAT participan en Festival de Día de Muertos en Canadá

34 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tam.- 4 de noviembre de 2025.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas participó en el Festival Internacional de Día de Muertos 2025, realizado en Ottawa, Canadá, con la presentación del Ballet Folklórico UAT y el Trío UATsteco, quienes llevaron al público canadiense una muestra del arte, la música y las tradiciones de Tamaulipas.

El evento, celebrado del 31 de octubre al 2 de noviembre, en el histórico ByWard Market de la capital canadiense, presentó una amplia cartelera de actividades culturales, artísticas y gastronómicas, destacando la participación de la UAT como una de las más esperadas del programa de clausura.

Dirigido por el Mtro. Guadalupe Carlos Moctezuma, el Ballet Folklórico UAT ofreció una presentación que incluyó danzas tradicionales, acompañadas de música en vivo a cargo del Trío UATsteco, conformado por músicos universitarios que interpretaron sones y huapangos característicos de nuestra región.

El público respondió con entusiasmo y reconocimiento al talento de los artistas tamaulipecos, quienes representaron con orgullo a la UAT y a México en un escenario internacional.

El Festival Internacional de Día de Muertos 2025 busca promover la riqueza de las tradiciones mexicanas a través del arte, la danza y la música, fortaleciendo los lazos culturales entre México y Canadá.

La participación de la Universidad en este festival forma parte de las acciones institucionales que impulsa la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, con el objetivo de fortalecer la formación integral, promover la cultura y difundir el talento de los universitarios, dejando en alto el nombre de Tamaulipas y de la UAT ante el público internacional.

34 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Rector de la UAT asiste a reunión de universidades con Claudia Sheinbaum

26 min ago

Entrega Secretario de Salud nombramientos a funcionarios  dentro de la nueva estructura orgánica de esta dependencia

29 min ago

Presupuesto del 2026 proyecta estabilidad financiera

20 horas ago

Descartan instalación de subestación en área verde de la Colonia López Mateos de Victoria; mejorarán espacio comunitario

20 horas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button