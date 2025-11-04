POR: ANA LUISA GARCÍA G.

SCJN invalidó nombramiento del Auditor de Tamaulipas

Luego de que el Partido Acción Nacional, solicitara investigar las acciones y procedimientos llevados a cabo por el Auditor Superior del Estado, correspondientes a los ejercicios de la anterior administración estatal de extracción panista, encontró que el nombramiento del titular de esa dependencia, carece de sustento legal, y por consiguiente los juicios y criterios emitidos por el órgano bajo su tutela, quedarían sin efecto.

Hasta ahí podemos decir que el PAN ganó el primer raund, al echar abajo el nombramiento de Francisco Noriega Orozco como auditor interino. Una maniobra que les permitirá ganar tiempo, dado que la Constitución establece que el auditor tiene que ser electo por las dos terceras partes de los diputados locales, porcentaje que no tiene ninguna de las fuerzas políticas representadas en el Congreso local, ni siquiera ponderando alianzas.

La situación real, es que ni Morena con sus aliados, ni los partidos opositores sumados en una posible alianza logran reunir las dos terceras partes. La corriente guinda tiene el 50.6 %; el PAN 14.0 %; PVEM 12.4 %; PT 9.8 %; PRI 7.4 % : MC 5.6 % y un independiene el 1%.

Por eso consideramos que este “triunfo” del PAN es muy relativo, derriba el nombramiento que tiene sello guinda, pero no construye un recurso lo suficientemente fuerte como para lograr imponer a una carta de su elección. En estas circunstancias en los moldes de la vieja política se tejían acuerdos, lo cual en el clima político oficial se ve un tanto dificil, pero no imposible, tendrán que llegar a un acuerdo forzosamente, porque el procedimiento tiene que desarrollarse en un tiempo determinado, y porque el trabajo se acumula.

Podemos anotar que la resolución que dio origen a una acción de incostitucionalidad es la 232/223 promovida por una controversia en los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos de Tamaulipas.

Por lo pronto Francisco Noriega Orozco, además del “bajón” que le dan las nuevas circunstancias, tiene que asumir el papel de usurpador, dado el procedimiento utilizado para instalarlo en esa posición. En pocas palabras, hay un dictamen que por lo pronto proporciona un triunfo a los panistas, el de derrotar a su adversario político, pero esta corriente política carece de la suficiente representatividad hacia el interior del Congreso, igual que el resto de los partidos políticos, para imponer a uno de los suyos.

Interesante sin duda, el capítulo que se viene, donde estarán a prueba las capacidades de negociación, y de hacer política para construir acuerdos, porque serán varios, aunque sólo estará visible uno de ellos, el que dará lugar a un nuevo auditor superior del Estado.

DIF TAMAULIPAS ENTREGA DONATIVO PARA EL CRIT DE COLIMA. – Producto del trabajo coordinado entre el Sistema DIF de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, y los 43 DIF municipales, se logró una recaudación superior al millón 883 mil pesos, para integrar el donativo anual para el CRIT, en este caso el No. 26 correspondiente a Colima. En este esfuerzo colectivo participaron servidores públicos del Gobierno del Estado y los ciudadanos de esta entidad

Lo recaudado fue mediante el boteo TELETÓN, en el que participaron servidores públicos del Gobierno del Estado y la ciudadanía. Cabe mencionar, que en el pasado reciente Tamaulipas también fue objeto de un apoyo similar, de tal manera que amor con amor se paga.

La entrega del cheque por $1,883,237.55 (un millón ochocientos ochenta y tres mil doscientos treinta y siete pesos con 55 centavos) tuvo lugar en una ceremonia celebrada en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) de Tamaulipas. El CRIT de Colima brinda atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, cáncer y trastornos del espectro autista.

REHABILITA MUNICIPIO BASTA SUPERFICIE ASFÁLTICA. – Imparable la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Victoria en su propósito de rehabilitar calles de la ciudad. Con acciones cotidianas se han logrado recuperar 1,850 metros cuadrados más de superficie vial para seguridad de los automovilistas.

Decimos más, porque antes de esta etapa, ha habido otras que han venido a contribuir en la restauración del calles y avenidas dañadas por las lluvias y el tráfico de la ciudad. Ahora el alcalde Eduardo Gattás empecinado en devolverle a la capital del Estado su funcionalidad vial, tiene a toda marcha un Plan Emergen de Bacheo, que va en su segunda semana.

Para el efecto se retomaron los trabajos en el tramo carretero que conduce a la Colonia Lomas de Guadalupe y Fracc. Valle de Aguayo, igualmente en Calle Hermanos Vázquez, entre Cesar López de Lara y Zacatecas. La atención a reportes está dando resultado, porque la maquinaria y fuerza laboral se canaliza a los puntos que señalan los vecinos de esta ciudad.

Se actúan sin privilegios para nadie, lo mismo en zonas populares que en las de fraccionamientos, siempre en atención a las solicitudes ciudadanas