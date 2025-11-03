Impulsa SSPT jornada de vacunación preventiva para su personal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 03 de 2025.- Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y cuidado de la salud de su personal, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) llevó a cabo una campaña de vacunación.

La jornada dirigió a todo el personal, tanto operativo como administrativo, quienes acudieron a aplicarse de manera gratuita vacunas contra tétanos, hepatitis, neumococo, influenza y COVID-19.

La jefa del Departamento de Medicina de la Dirección de Administración y Personal, Martha Aranza Calderón González, destacó la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación para prevenir enfermedades que pueden evitarse oportunamente.

Además, como parte de las acciones integrales de salud, se ofrecieron pruebas rápidas de detección de VIH, sífilis y hepatitis, con el fin de conocer el estado de salud actual y promover una atención médica temprana.

“El objetivo es que todos estemos protegidos y conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud. Estas enfermedades se pueden prevenir si cooperamos y acudimos a vacunarnos”, subrayó Calderón González.