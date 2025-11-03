Gana tamaulipeco medalla de bronce en Juegos Parapanamericanos Junior 2025

Santiago de Chile.- Noviembre 03 de 2025.- El atleta tamaulipeco Francisco Tadeo Illescas Núñez obtuvo la medalla de bronce en la disciplina de Para Tiro con Arco, dentro de la modalidad de recurvo en la categoría Sub 21 Mixto, en los Juegos Parapanamericanos Junior que se disputan en Chile.

Illescas Núñez formó equipo con Sarai Asenet Aparicio Salgado, representante de Guanajuato, así lo informó Manuel Virués Lozano, Director General del INDE Tamaulipas.

Además indicó que en la fase semifinal, la dupla mexicana cayó ante Brasil con marcador de 0–6, pero logró recuperarse en el duelo por la medalla de bronce al vencer a Chile por 6–2, resultado que aseguró su lugar en el podio.

El equipo nacional fue dirigido por los entrenadores Ana Loza Tenorio y el tamaulipeco Jorge Armando Payán Muñoz de Alba.

Esta es la primera medalla para Tamaulipas en los Juegos Panamericanos Junior 2025 y se espera haya más preseas para los representantes tamaulipecos.