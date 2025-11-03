Por: Raúl Terrazas Barraza

Infraestructura universitaria

En virtud de que el ciclo escolar de esta segunda mitad del año está a punto de cerrar, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado y los responsables de las secretarías que conforman el equipo rectoral analizaron cada factor que permite llegar al objetivo de entregar a la sociedad profesionistas mejor preparados para su desempeño en el campo laboral.

El asunto es que, uno a uno, los componentes sujetos a indicadores de desempeño en la Universidad del Estado, deben de tomarse en cuenta para diseñar estrategias que permitan mejorar siempre en todos los campos, por ejemplo, la creación de más espacios para estudiantes de educación media superior, es un acierto y no puede detenerse, por ello, en el futuro inmediato es preciso determinar que se requiere el crecimiento, sobre todo, porque en enero del 2026 se abre el bachillerato virtual una modalidad por la cual se apuesta mucho.

También es un acierto y debe de mantener el programa de certificación de la calidad académica, porque da pie a un elemento que los padres de familia y los jóvenes consideran para ingresar a las carreras universitarias de la UAT.

Si a ello se agrega que, producto de la exploración del mercado de profesionistas, las autoridades universitarias han colocado en su oferta educativa carreras que van a tono con la evolución económica y social, la licenciatura en Educación y Tecnologías Emergentes que se impartirá en línea desde la Faculta de Ciencias de la Educación Victoria, es el mejor ejemplo de la dinámica que se vive en la Universidad.

En la sesión de trabajo que sostuvo el Rector con los funcionarios de su Gabinete, se hizo hincapié, en el asunto de la infraestructura una acción que requiere, tanto seguimiento como inversiones y allí es donde radica la importancia de la gestión que lleva a cabo el líder universitarios, porque las puertas que se han tocado, obvio, con el respaldo del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, permitirá que en muy corto tiempo la infraestructura se haya modernizado y logre ser suficiente para atender las necesidades de alumnos, docentes y directivos.

En casi todas las Unidades Académicas Multidisciplinarias de la UAT, ya están programadas las graduaciones de los alumnos que comenzaron sus carreras hace ocho, nueve o diez semestres, por ejemplo, para fines de noviembre está prevista la de los alumnos que concluyen sus carreras de nutrición, trabajo social y psicología en la Unidad de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano que dirige la Doctora, Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos.

Las carreras que iniciaron este semestre como parte de la nueva oferta educativa, fueron exitosas, caso concreto el de la extensión de la Facultad de Arquitectura de Tampico en la sede de Ciudad Victoria y que se imparte en la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

También, desde el punto de vista de política universitaria, hay grandes avances, porque todas las unidades Académicas, han cerrado filas para fortalecer el liderazgo del Rector Anaya Alvarado, bajo la premisa de consolidar una etapa en la vida de la universidad que le permite ser parte de la transformación de Tamaulipas, ya sea por contar con el respaldo del Gobierno del Estado, como por la orientación de sus acciones al sector productivo y al desarrollo social.

Los otros

Esta semana es el Día Mundial del Urbanismo y vaya que es relevante en el Orbe, porque la vida de los pobladores ha dado un giro de muchos grados, porque llegó la era de la vivienda vertical, algo que se pensaba pasado de moda, porque se usó hace muchos años, incluso, fue un modelo adoptado por el FOVISSSTE y el INFONAVIT que se abandonó.

Las grandes ciudades del mundo están ahora en lo vertical, porque se gana espacio para que más gente tenga acceso a departamentos que van desde los más o menos económicos hasta los de súper lujo, un ejemplo de estos últimos, son los de una empresa que ha construido varias torres frente a la Playa Miramar de Madero y que tienen una gran demanda desde hace tiempo.

Total, el Día del Urbanismo, fue el tema abordado por el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya en la ceremonia de Honores a la Bandera que se llevó a cabo en el Paseo Méndez de la capital de Tamaulipas y en donde hizo ver que hay acciones concretas y una visión clara para fortalecer el desarrollo urbano y territorial, la sustentabilidad del medio ambiente, el urbanismo ordenado y sostenible en todos los municipios.

El punto es que, así como en el Plan Estatal de Desarrollo este es un tema previsto, también forma parte de los Planes Municipales, por tanto, impulsar el crecimiento carretero, así como mejor las vialidades y su ampliación en las ciudades y comunidades es una oportunidad de hacer justicia social.

Hay ampliaciones de Libramientos y soluciones al excesivo tránsito vehicular con pasos a desnivel o pasos alto y, aunque no se ha tocado el tema, quizá para el caso de Altamira y Tampico, ya deba de pensarse en el segundo piso de la Calle Hidalgo y también hacer vialidades paralelas a las entradas de las ciudades fronterizas.

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue, que intervino en la ceremonia de Honores a la Bandera, dijo que hay avances sustantivos en la tarea de ordenar el crecimiento de las ciudades con visión humana y planeación, bajo la premisa de que, crecer no es levantar edificaciones y vialidades, sino hacerlo para garantizar bienestar, seguridad y oportunidades a la ciudadanía.