Firma de convenio fortalece el acceso a alimentos del mar a familias tamaulipecas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 03 de 2025.- Con el firme compromiso de fortalecer la alimentación y mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas, el Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, encabezó la firma del Convenio de Coordinación del Programa NUTRIMAR-COMUN con alcaldes de diversos municipios del estado.

A través de este convenio, se busca reducir la inseguridad alimentaria mediante la entrega de alimentos del mar con alto contenido proteico a personas en situación de vulnerabilidad. El programa contempla la distribución de dotaciones de filete de pescado crudo o congelado en los municipios de Altamira, Díaz Ordaz, Jaumave, Jiménez, Miquihuana, Palmillas, Tula y Villa de Casas, con el propósito de promover el bienestar y la seguridad alimentaria en las comunidades rurales de la entidad.

El titular de la dependencia destacó que NUTRIMAR-COMUN está dirigido a la población en general que pertenece a grupos vulnerables y presenta grados de inseguridad alimentaria moderada o severa, con el objetivo de contribuir a una dieta más nutritiva y equilibrada.

Asimismo, Varela Flores anunció que el próximo 7 de noviembre dará inicio oficialmente el Programa NUTRIMAR-COMUN en el municipio de Jiménez, marcando el comienzo de una estrategia estatal para llevar productos del mar a las mesas de las familias tamaulipecas que más lo necesitan.

Durante la firma estuvieron presentes el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza; y los alcaldes municipales Humberto Hinojosa, de Villa de Casas; Nataly García Díaz, de Díaz Ordaz; Gladys Magali Vargas Rangel, de Miquihuana; Sindy Paoleth Ramírez Monita, de Palmillas; Rene Lara Cisneros, de Tula, entre otros por mencionar, además de Directores de Desarrollo Rural municipales.