Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Los cambios que van en el gabinete de AVA

A un poco más de la mitad del sexenio de Américo Villarreal Anaya hasta lo que se sabe, van nueve cambios de los 16 que inició desde un principio su administración estatal. Unos para bien y otros de plano “Adiós, Bye Bye”.

De los que ascendieron de posición podemos mencionar al M.V.Z. Dámaso Anaya Alvarado, quien de ser titular de Desarrollo Rural, pasó a ser Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en su lugar llegó Antonio Varela Flores.

Olga Sosa Ruiz renunció a la Secretaría del Trabajo y se convirtió en Senadora de la República, en su lugar llegó Gerardo Illoldi Reyes. Verónica Aguirre de los Santos renunció a la Secretaría de Bienestar Social para contender por la alcaldía de San Fernando y ganó. Cargo que es ocupado ahora por la carismática Silvia Casas González.

La que de plano se fue y no se sabe nada de ella, es de Adriana Lozano Rodríguez, quién se separó de la Secretaría de Finanzas y en su lugar llegó Jesús Lavín Verástegui, quién venía de ocupar la Secretaría de Administración; este último ya no está, pues por cuestiones de salud renunció recientemente y llegó en su lugar Carlos Irán Ramírez. En Administración llegó en ese entonces Luisa Eugenia Manaoutu, quien venía desempeñándose como titular del Ipsset.

Pero siguiendo con el mismo tema de movimientos en el gobierno americanista, José Ramón Silva Arizabalo, dejó la Secretaría de Energía y en su lugar llegó Walter Jiménez. Otra baja fue la de Lucía Aimé Castillo Pastor en Educación y la reemplazó Miguel Ángel Valdez García, quien por cierto, ya formaba parte de la estructura gubernamental como Subsecretario de Planeación de la SET y Sergio Chávez García renunció como Secretario de Seguridad Pública y en su lugar llegó Carlos Arturo Pancardo Escudero.

Siete posiciones siguen intactas con las que se inició esta administración estatal y efectivamente con esto se sigue fortaleciendo el equipo de trabajo de AVA. Y con estos cambios y enroques el Jefe del Ejecutivo apuntala varias áreas de la administración, siempre teniendo como objetivo tener un desempeño eficiente en las mismas con la que se puede dar una mejor atención a las y los tamaulipecos.

En pocas palabras, desde el primer día del gobierno Américo Villarreal Anaya hubo un compromiso y se está cumpliendo, tener un gobierno cercano a la gente que a la vez detone en mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos y los movimientos, ajustes o enroques obedecen a ello. Lo ha dicho categóricamente Villarreal Anaya.

Por lo que se exhorta a trabajar con compromiso y honestidad en sus respectivas áreas, en un solo beneficio, las familias tamaulipecas. Pero esto no quiere decir que no haya más cambios más adelante, pues el mismo gobernador ha reiterado que todo el gabinete está en constante evaluación de resultados y en ello depende que se siga avanzando por el bien de Tamaulipas.

NOTAS CORTAS

1.- Lalo Gattás cerró con broche de oro el festival “La Muerte Nuestra Tradición Viva 2025”. El alcalde y su esposa Lucy de Gattás encabezaron dicho evento con altares, catrinas y recorrido Ecos de la Historia dentro del Antiguo Panteón del Cerro Morelos, donde se contó con la participación de instituciones educativas, artistas de estudios y grupos de danza de Casa de la Cultura, por lo que con ello el panteón se iluminó con veladoras y le dio vida al camposanto.

2.- Y hablando de cambios precisamente, no descarte que haya movimientos en los días por venir en el gabinete del alcalde capitalino, pues hace días dejó correr la especie de que se podrían dar. Así que es mejor dar buenos resultados porque se están evaluando a todos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.