Descartan instalación de subestación en área verde de la Colonia López Mateos de Victoria; mejorarán espacio comunitario

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 03 de 2025.- Por instrucción del gobernador Américo Villarreal, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, junto con el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, realizaron una visita al área verde de la colonia Adolfo López Mateos con el propósito de dar a conocer a las y los colonos las acciones relacionadas con la nueva ubicación de la subestación eléctrica y el cuidado del área verde de este espacio comunitario.

En este encuentro, las y los vecinos de las siete colonias que conforman la comunidad agradecieron la voluntad y el humanismo por parte del Gobierno del Estado; asimismo, entregaron una carta con peticiones para la mejora y el mantenimiento de las áreas verdes.

El secretario Ángel Jiménez destacó la voluntad del gobernador Américo Villarreal, quien reconoció y felicitó la participación pacífica y ciudadana en la defensa y conservación de los espacios de recreación para que niñas, niños y jóvenes puedan disfrutar del deporte y la cultura.

Asimismo, reconoció la sensibilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por sumarse a esta solución en beneficio de las y los vecinos de la colonia López Mateos.

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, anunció que se llevará a cabo la rehabilitación y mejora de los dos espacios verdes con los que cuenta esta colonia, trabajos que comenzarán el próximo año.

Los funcionarios señalaron que con estas acciones, el Gobierno del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso con el desarrollo ordenado, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la infraestructura energética en la entidad.