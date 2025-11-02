Estatales

Impulsa Museo Tamux refugios para insectos y jardines polinizadores

47 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 02 de 2025.- En el Museo de Historia Natural (TAMUX) de Ciudad Victoria, niñas, niños y adultos se convierten en guardianes de la vida, al generar jardines polinizadores y refugios para los héroes que sostienen el planeta: los insectos.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) destacó que el Tamux transforma a cada visitante en pro de la biodiversidad.

“Con acciones y estrategias desde plantar una flor, hacer un espacio para habitar por los insectos niñas, niños y adultos están reescribiendo el destino de la humanidad, este proyecto es una propuesta conjunta de carácter artístico y de divulgación ambiental”, expresó.

Estos espacios denominados “condominios” ecológicos realizados en diversos materiales para insectos funcionan como un refugio, espacio de anidación y resguardo para especies como abejas solitarias, crisopas y mariquitas, que participan activamente en la polinización y el control biológico de plagas.

“Su instalación se integra con un jardín de polinizadores, diseñado para ofrecer fuentes de néctar, polen y microhábitats naturales”, explicó el funcionario estatal.

En conjunto, ambas iniciativas promueven la conservación de la biodiversidad local y fomentan la sensibilización del público sobre el papel vital de los insectos en los ecosistemas, concluyó Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

47 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Brindan Ángeles Verdes 21 atenciones diarias en promedio en Tamaulipas

42 min ago

Rastro TIF de la UAT producirá carne para el mercado internacional

6 horas ago

Tamaulipas será sede de los foros nacionales para la Reforma Electoral 2025

7 horas ago

Cambia horario en 10 municipios de la frontera de Tamaulipas el domingo

1 día ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button