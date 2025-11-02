Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

El mes de octubre quedó atrás y concluyó con grandes avances en nuestro estado. Américo Villarreal Anaya y su equipo de trabajo del Gobierno del Estado en su Segundo Piso de Cuarta transformación que viene implementando por todo el país la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, trabajan día a día detonando obras, proyectos y programas, así como inaugurando eventos, presidiendo reuniones y supervisando lo que ocasionó las recientes lluvias allá en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, donde siempre estuvo atento y preparado sobre la creciente del Rio Pánuco para brindar apoyo en caso de que fuera necesario.

Todo esto lo vino haciendo en las seis regiones de la entidad, con la finalidad de impactar de manera positiva en la calidad de vida de las y los tamaulipecos.

De entrada Villarreal Anaya recibió la ampliación de la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) para la operación del rastro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), lo que convierte a la UAT en el único centro universitario de todo el país en contar con este documento que expide el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Se inauguró la Feria Tamaulipas 2025, se superó la meta y concluyó con saldo blanco. También entregó el premio estatal de ciencias, creatividad e innovación tecnológica, donde la educación es el eje central para lograr una verdadera transformación; esto al encabezar la ceremonia de premiación del 27º Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica “ExpoCiencias Tamaulipas”. Todo esto dentro de la LXIV Sesión del #CUPIA en la UAT – Tampico.

También en la UAT inauguró el Congreso Mexicano de Medicina del Deporte, pues recorrió la Facultad de Medicina Tampico y escuchó a quienes serán el futuro de nuestro estado: ustedes, las y los jóvenes, por lo que me comprometo a impulsar juntos espacios de innovación, tecnología y formación con rostro humano. En esta tarea estoy, con ustedes y para ustedes, dijo el Jefe del Ejecutivo.

En los primeros días de la feria se dio inicio a la Exposición Ganadera 2025, del Pabellón de la Unión Regional Ganadera de Tamaulipas. Un espacio que reflejó el compromiso y la fortaleza de los productores, pilares fundamentales del desarrollo rural en nuestro estado, lo cual fue inaugurada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

También dentro de la Feria Tamaulipas 2025, visitó el pabellón de emprendedores rurales, con productos hechos con orgullo en Tamaulipas, así como el stand de la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura, que muestra la riqueza de nuestras aguas y el esfuerzo de quienes la trabajan. De igual manera recorrió todos los stands de los municipios constatando todo lo que ofrecían, su cultura y tradiciones y siempre lo hizo a lado de su esposa, la doctora María de Villarreal, Presidenta del Sistema DIF estatal.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, la última semana de octubre fue de mucha actividad tanto del Gobierno del Estado como en los municipios, sobre todo relacionado con las fechas que sirvieron para fortalecer las tradiciones mexicanas. Estas actividades resaltaron mucho en los municipios de: Nuevo Laredo, Díaz Ordaz, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Padilla, Güemez, Casas, Victoria, El Mante, Llera, Tampico, Altamira y algunos del altiplano tamaulipeco, como Palmillas, Bustamante y Tula.

Hubo participación, se vio a la ciudadanía contenta y eso es sinónimo de que están satisfechos con el trabajo de sus gobernantes.

2.- Futurizando en FADYCS UAT Tampico. Se afirma que en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales pronto habrá relevo en la dirección y todo indica que va directito y sin tocar baranda el Dr. Alberto Alvarado Rivera, actual secretario de Gestión Escolar Zona Sur, quien por cierto trae todo a su favor, es decir, maestros, personal administrativo y obviamente con el beneplácito y apoyo del alumnado en general. Además su curriculum lo recomienda y su lealtad a la institución no se diga.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.