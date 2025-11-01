Cambia horario en 10 municipios de la frontera de Tamaulipas el domingo

Aunque el horario de verano fue eliminado en 2022 en base a un decreto, algunos estados como Tamaulipas que son frontera norte del país, se sigue aplicando el horario estacional, por la cercanía con Estados Unidos y las actividades comerciales no se alteren las actividades comerciales por un horario distinto.

Por lo anterior, este próximo domingo 2 de noviembre será necesario que en algunos municipios de la frontera norte del país se atrase una hora el reloj, en base al horario estacional.

En Tamaulipas estos son los municipios que deberán ajustar sus relojes: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

En toda la frontera norte son 33 municipios de 5 estados los que deberán atrasar una hora sus relojes de acuerdo con la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Artículo 5 del capítulo segundo del Diario Oficial de la Federación señala, que el horario estacional “surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre”.

Otros estados y municipios donde cambia el horario son:

Baja California: Todo el estado.

Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G., Guerrero y Guadalupe

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza

Nuevo León; Anáhuac

Si tu municipio no aparece en esta lista, no necesitas modificar tu reloj: mantendrás la misma hora durante todo el año.

Con la entrada en vigor del decreto de horario estacional en la frontera norte, el territorio nacional tendrá un horario estándar conforme a zonas horarias.

Las localidades fronterizas mantienen el ajuste del horario porque:

Comparten actividades económicas con Estados Unidos.

Facilitan la coordinación de horarios en comercios, aduanas y cruces internacionales.

Sincronizan servicios como transporte, comunicaciones y banca transfronteriza.

Como el cambio de horario es a las 2 de la mañana del domingo 2 de noviembre, se recomienda que se retrace la noche del sábado 1 de noviembre, antes de dormir y así al despertar el domingo 2, el reloj ya estará correcto.