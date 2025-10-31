Participa STPS en el “Foro de Expresión y Propuestas para Promover la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 30 de 2025.- Con el propósito de fortalecer la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPS) participó en el “Foro de Expresión y Propuestas para Promover la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad”, un espacio de diálogo abierto y constructivo que busca generar acciones y políticas públicas que favorezcan la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos del desarrollo humano y productivo.

En representación del secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, acudió Federico Emilio Manautou Rodríguez, titular de la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, quien destacó la relevancia de impulsar estrategias que garanticen el acceso al empleo digno y equitativo para las personas con discapacidad.

“Desde la Secretaría del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión, la igualdad de derechos y la eliminación de barreras que impiden la plena participación laboral de las personas con discapacidad. En Tamaulipas trabajamos para construir espacios más justos, donde todas y todos tengan las mismas oportunidades”, subrayó Manautou Rodríguez.

El objetivo principal de este foro fue establecer un espacio para la exposición de las principales problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad intelectual, visual, motora, auditiva y del espectro autista para integrarse a los diversos campos de desarrollo y productividad, además de convocar a jóvenes profesionistas de instituciones públicas y agrupaciones sociales a generar acciones y programas que impulsen políticas públicas orientadas a su inclusión social y laboral.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de la coordinación interinstitucional y la sensibilización social como pilares para consolidar un entorno laboral más accesible, solidario y empático, en el que se reconozcan las capacidades, talentos y aportaciones de todas las personas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, bajo la dirección de Luis Gerardo Illoldi Reyes, reafirmó su compromiso de continuar promoviendo una cultura laboral incluyente, fomentando la participación de los sectores público y privado para garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos laborales de las personas con discapacidad.