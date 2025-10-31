Leslye Marian, Señorita Cobat 2025 y Johan Javier, Mr. Cobat 2025

En un concurrido y gran evento público que se llevó a cabo la tarde-noche del pasado miércoles 29 de octubre en la explanada de la plaza principal, los estudiantes Leslye Marian González Infante, y Johan Javier Infante Garza del Grupo 101, fueron coronados como Señorita Cobat 2025 y Mr. Cobat 2025, respectivamente, tras haber obtenido el mayor número de votos dentro del certamen que llevó a cabo el Plantel 16 Soto la Marina.

La coronación estuvo a cargo de la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez, ante la presencia de invitados especiales, quienes tuvieron como anfitriona a la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena en su calidad de Directora del COBAT 16.

Antes de este majestuoso evento, un jurado calificador eligió como Señorita Fotogénica y Señorita Elegancia a la alumna Leslye Marian González Infante del Grupo 101, así como a la alumna Alison Treviño Reséndiz como Señorita Simpatía del Grupo 501.

También se eligió a Jorge Alberto Tavera Marín como Mr. Elegancia del Grupo 302; a Gael Gámez González como Mr. Simpatía del Grupo 102 y a José Alejandro García Carmona como Mr. Fotogénica del Grupo 501.

Antes del certamen se llevó a cabo un “gallo” que recorrió varias calles con la participación de las parejas de estudiantes que participaron en este evento de Señorita Cobat 2025 y Mr. Cobat 2025.