Invitan al “Paseo de las Animas” por la celebración del Día de Muertos: Sabado 1 de noviembre 6:00 de la tarde

El Gobierno de Soto la Marina que preside la Lic. Glynnis Jiménez Vázquez invita a toda la sociedad a participar en el “Paseo de las Animas” que con motivo de la celebración del Día de los Muertos se llevará a cabo este sábado uno de noviembre.

De acuerdo al programa, la salida será a las 6:00 de la tarde frente a la entrada del panteón en la Calle Ocampo con Manuel Acuña.

De aquí, el recorrido  inicia por la Calle Ocampo a la Calle Juárez para tomar al oriente hasta la Calle Hidalgo, donde el contingente entrará a la explanada de la plaza principal, donde tendrá lugar el Concurso de Catrinas, que también formarán parte del “Paseo de las Animas”.

Por parte de las familias que participarán en el “Paseo de las Animas”, quienes así lo deseen, podrán llevar la fotografía del querido que quieran honrar porque ha partido de este mundo terrenal, como muestra de que siguen en nuestros corazones.

De esta manera el Gobierno de Soto la Marina impulsa el fortalecimiento de nuestras tradiciones, como en este caso es el Día de los Todos los Santos y Día de Muertos que se celebran el uno y dos de noviembre.

