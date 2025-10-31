Por: Raúl Terrazas Barraza

Nuevos consejeros del IETAM

Porque hay dos Consejeras Electorales y un Consejero en el Instituto Electoral de Tamaulipas que terminan su encargo este viernes, tras siete años de funciones, el Consejo General se reunirá a eso de las cinco de la tarde para dar a conocer la designación de las personas que deberán de reemplazarlos a partir del primero de noviembre.

El licenciado Juan José Ramos Charre, consejero presidente, comentó que el procedimiento está en su punto final luego de iniciar con la publicación de la convocatoria a la que respondieron varias decenas de personas, de las cuales fueron seleccionadas por el INE 24, de las que, la mitad son mujeres y la otra mitad varones y que cumplieron con los criterios de la convocatoria.

Quienes dejan el IETAM son Déborah González Díaz, Italia Aracely García López y Jerónimo Rivera García, por tanto, es de esperarse que los sucesores sean en la misma proporción, es decir, dos mujeres y un varón, aunque también puede ser una mujer y dos varones, que saldrán de los ocho finalistas que determinará el INE, por tanto, este viernes quedan fuera 16 en un primer evento y cinco después, para decidir por los tres que serán nominados.

Por las mujeres las 12 seleccionadas en base a un examen aplicado por CENEVAL, un ensayo calificado por el Colegio de México y los inherentes a competencias directivas, fueron, Juana Francisca Cuadros Ortega, Lidda Consuelo Delgado Cortina, Rocío del Carmen Garza Padilla, Miriam Nayeli Morales Barragán, Milagros de Jesús Paz Rodríguez, Ana María Guadalupe Pumarejo Delgado, Ma Elena Rodríguez Salazar, Yenia Samia Ruiz Balboa, Ma Isabel Tovar de la Fuente, Emilia Valero Salinas, Krisna Judith Villado Mejía y Rosa Isela Villarreal Hernández.

Por el lado de los varones amanecen este viernes como participantes, Juan de Dios Álvarez Ortiz, Faustino Becerra Tejeda, Luis Gerardo Charles Torres, Alfredo Díaz Díaz, Vicente Alejandro Espinosa Mora, Juan Manuel Guerrero Jiménez, Sergio Adrián Lara Lara, Pedro Lerma Izaguirre, José Manuel Alejandro Martínez Castañón, Luis Adrián Mendiola Padilla, Eduardo Takasita Merla y Cesar Andrés Villalobos Rangel, pero, solo uno o dos terminarán en día nominados para ser parte del IETAM.

Obvio, debido al desempeño que ha tenido como Ssecretario Ejecutivo del IETAM, muchos creen que el ingeniero Juan de Dios Álvarez Ortiz, podría ser el elegido, aunque la última palabra la tiene el Instituto Nacional Electoral y será comunicada esta tarde.

Los otros

Quienes integran la Legislatura 66 de Tamaulipas, se fueron al Sur de la entidad, pero, no a la playa, porque en Tampico no hay, Miramar es de Madero, Diputadas y Diputados continuaron esta semana con su estrategia de sesiones itinerantes al Puerto Jaibo y trabajaron en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, que fue declarado como recinto oficial para los trabajos de esta semana.

Estuvieron como en su casa y, por tanto, en modo anfitrionía, las Diputadas Úrsula Salazar Mojica, Cynthia Jaime Castillo y Mercedes del Carmen Guillén Vicente, así cómo, sus compañeros Diputados Marcelo Abundiz Ramírez, Claudio de Leija Hinojosa y José Abdo Schekaiban Ongay, quienes se desvivieron por mostrar a todos las virtudes de su región con la idea de que tuviesen una estancia agradable.

El objetivo de las sesiones itinerantes que bien práctico, los representantes sociales van hacia sus representados con las puertas abiertas para dialogar, escuchar propuestas y que la ciudadanía se dé cuenta como es el trabajo Legislativo en forma directa, en territorio para ser concretos y, en este caso, con la asistencia especial de la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya.

La presidenta municipal hizo ver la importancia de que la democracia se construya desde las localidades con cercanía, diálogo y responsabilidad compartida, por ello consideró que la estrategia de los integrantes de la Legislatura 66 es un hecho que con el cual se reafirma que Tamaulipas es un estado unido con visión de futuro.

A la sesión itinerante también acudieron estudiantes, empresarios, representantes de la sociedad civil, funcionarios de los tres órdenes de gobierno, quienes constataron que las y los diputados son de carne y hueso y que, sobre la base de los protocolos para las tareas Legislativas, desde el pase de llista para la confirmación del quórum legal, la presentación de los dictámenes y la forma en que son discutidos y luego acordar su aprobación.

Esto de la itinerancia ha dejado buena impresión en todas las regiones a las cuales ya fueron los congresistas, como es el caso de Nuevo Laredo y Matamoros, en la Frontera y se espera que en el mes y medio que queda del primer período ordinario de sesiones de este año Legislativo, podrían acudir a otras regiones, aunque, la chamba arreciará en noviembre, porque deben de discutir y aprobar el presupuesto de egresos 2026 para el Estado de Tamaulipas.