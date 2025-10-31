Fortalece SET mayor vinculación y colaboración en Educación Media Superior

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 31 de 2025.- Con el objetivo de continuar fortaleciendo el crecimiento de la Educación Media Superior (EMS) en la entidad, los integrantes de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) acordaron impulsar una mayor vinculación y colaboración entre todos los subsistemas que integran este nivel educativo.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, presidió la tercera sesión ordinaria de la CEPPEMS, en la cual enfatizó los grandes retos que enfrenta la EMS, tanto en materia de cobertura como en la calidad de la educación que se ofrece.

“Es aquí donde la CEPPEMS cobra una relevancia muy importante, porque esta es la mesa que atiende el problema neurálgico de Tamaulipas, que es la Media Superior. Ahí está el reto; la educación moderna, para seguir teniendo vigencia, necesita de esta colaboración que pretende esta mesa”, puntualizó.

Señaló la importancia de que la implementación del Bachillerato Nacional Único se lleve a cabo de manera exitosa en la entidad, al ser Tamaulipas uno de los estados pioneros en aplicarlo durante el actual ciclo escolar. Además, subrayó la relevancia de impulsar las acciones que forman parte de la Estrategia Nacional de Lectura.

“Para la presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, sin duda la Educación Media es prioritaria. El foco está en la Educación Media Superior porque es donde tenemos los mayores retos, donde enfrentamos el más alto índice de deserción y los principales problemas sociales”, expresó.

Agradeció la participación y aportaciones de cada una y cada uno de los integrantes de la comisión, y destacó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya por hacer de la educación un eje fundamental para el desarrollo del estado. Subrayó la importancia de que la EMS forme a jóvenes mejor preparados, con capacidades y valores para enfrentar los desafíos de la sociedad actual.

En la reunión de la CEPPEMS también participaron Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior y vicepresidente de la CEPPEMS; Nora Hilda de los Reyes, subsecretaria de Educación Básica; Samuel Alcantar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva; así como representantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Asimismo estuvieron Abril Alejandra Ramírez Erazo, directora de Educación Superior; Luis Manuel Salazar García, coordinador de Organismos Públicos Descentralizados (OPD); Héctor Hernández Navarro, coordinador de Vinculación y Difusión; Gil Marcelino Aguilar Cuesta, director de Educación Media Superior; y las y los titulares de todos los OPD del sector educativo.