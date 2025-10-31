EstatalesPortada

Designa gobernador Américo Villarreal Anaya a nuevo secretario de Finanzas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 31 de 2025.- El gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, designó al Lic. Carlos Irán Ramírez González como nuevo secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, tras la renuncia presentada por el Dr. Jesús Lavín Verástegui, quien se separa del cargo por motivos personales.

El Lic. Ramírez González ha formado parte de esta administración desde su inicio, desempeñándose como subsecretario de Inversión en Entidades y Fideicomisos, así como subsecretario de Egresos, cargos en los que ha demostrado su compromiso con la eficiencia administrativa y la estabilidad financiera del estado.

Al realizar el nombramiento, el gobernador Villarreal Anaya reconoció la labor realizada por el Dr. Lavín Verástegui y expresó su agradecimiento por su aportación al fortalecimiento de las finanzas públicas.

Asimismo, destacó que el nuevo titular asume el cargo con pleno conocimiento de los procesos internos de la secretaría y con el compromiso de mantener la disciplina fiscal que distingue a esta administración.

 

