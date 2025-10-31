Celebra SSPT el Día de Muertos con concurso de catrinas y catrines

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 31 de 2025.- Con un colorido desfile lleno de flores, trajes tradicionales y música, personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) celebró el Día de Muertos con el concurso interno de catrinas y catrines 2025.

El evento, realizado en las instalaciones del Complejo de Seguridad, reunió a 13 participantes individuales y en pareja pertenecientes a distintas áreas de la SSPT, quienes mostraron su creatividad con atuendos inspirados en la tradición mexicana.

Entre los elementos más llamativos destacaron caballos, perros y artesanías elaboradas por personas privadas de la libertad (PPLs).

El jurado calificador estuvo integrado por Jairo Velázquez, Cloloaldo Sánchez, Perla Anzúa, Cinthya Yañez, y Janette del Carmen Jasso del ITCA y la Secretaría de Educación, quienes evaluaron la originalidad, el maquillaje y la confección de los vestuarios.

Durante la ceremonia, el titular de la SSPT Carlos Arturo Pancardo Escudero, destacó el sentido de homenaje y unidad que representa esta celebración.

“Hoy no sólo celebramos una de las tradiciones más trascendentales de México, sino que honramos la memoria de quienes entregaron su vida en el cumplimiento del deber aquí en Tamaulipas. Cada catrina y catrín es un símbolo de vida y respeto por aquellos que, aunque ya no están físicamente con nosotros, han dejado una huella imborrable en nuestra institución”, añadió.

El desfile concluyó con la premiación a los ganadores, quienes recibieron reconocimientos económicos de cinco mil, tres mil y dos mil pesos.