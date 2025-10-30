Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Partidos políticos muertos

De acuerdo a la historia electoral de México y previo a la celebración del Día de Muertos, se afirma que 39 partidos políticos han pasado a mejor vida, bajo la tumba y en cenizas; esto al perder su registro a nivel nacional y data desde el año de 1916 hasta el 2024, solamente subsisten seis.

Entre ellos podemos mencionar inicialmente al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 1916-1924; otro es Partido Nacional Cooperatista (PNC), 1917-1924; Partido Laborista Mexicano (PLM), 1919-1941; Partido Fascista Mexicano (PFM), 1922-1924; Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), Partido Fuerza Popular (PFP), entre otros más.

El más reciente que desapareció del mapa político fue el PRD, después de las últimas elecciones; Redes Sociales Progresistas, Fuerza X México y PES; pasaron a mejor vida en 2018; mientras que el Partido Encuentro Social, Nueva Alianza, Partido Laborista Mexicano y Partido Fuerza Popular, quedaron en el olvido, por lo que este Día de Muertos, dedicamos nuestra ofrenda floral a estos partidos putrefactos.

Y otros que también lo sigue muy de cerca “La calaca” son al PRI y al PAN, pues aunque caminan juntos ya no tienen la fuerza suficiente para sostenerse. Sus ambiciones los han ido arrastrando cada vez más al abismo político, donde todavía algunos de sus seguidores ven con tristeza y más temprano que tarde, uno de los dos dejará este mundo de prebendas y canonjías para convertirse en un partido más de la historia.

Y hablando de muertos precisamente, los que huelen a cadáver político son: “El Chopa de Res” de Francisco “N”, Carlos “N”, ex secretario de Desarrollo Económico, Rómulo “N”, ex secretario de Bienestar Social, y Enrique “N”, ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, cuatro ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, Reynaldo “N”, Armando “N”, Isaías “N” y Eduardo “N”, Mario “N”, ex secretario de Educación y María de Lourdes “N”, ex de Finanzas, entre otros más.

También huelen a cadáver político Toño “Laminas mentiras” Leija Villarreal, ex alcalde de Tula; Gildardo Chaires Pecina, ex alcalde de Bustamante; Josefina “La Zapatona” Zamarripa Tejada, frustrada aspirante a la alcaldía de Bustamante; Luis Reyes Cruz y Lupita Ramos, también frustrados aspirantes a la alcaldía de Palmillas; Martin Rodríguez García y José Luis Gallardo, ex alcaldes de Jaumave, aunque hay otros de esta región pero por el momento escapan de mi memoria.

IV Informe de labores de Lucy de Gattás

*se comprometió seguir construyendo una ciudad más humana, fuerte e incluyente

La tarde de ayer miércoles la señora Lucy de Gattás, esposa del alcalde Lalo Gattás, rindió su IV Informe de labores frente al Sistema DIF Municipal, donde expuso una serie de acciones encaminadas a la atención de las necesidades más urgentes a cientos de familias de nuestro municipio de Victoria.

Algo que resaltó fue el compromiso de seguir trabajando unidos de corazón por el bienestar de las familias victorenses. “Iniciamos un nuevo ciclo con el corazón lleno de fuerza y la mirada puesta en un solo objetivo: que Victoria sea la ciudad que todas y todos merecemos, una ciudad más humana, más fuerte y profundamente incluyente” dijo ante autoridades de los tres órdenes de gobierno, ex presidentas del DIF, ex alcaldes, sector empresarial, comercio organizado y sociedad civil.

En su mensaje, externó un reconocimiento especial a la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, y al gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, por el valioso apoyo humanista y solidario al DIF Victoria para atender a los grupos y sectores más vulnerables de la Capital de Tamaulipas. “Gracias de corazón por estar siempre dispuestos a tender la mano y por ser esa luz de esperanza que ilumina el camino de toda la gran familia DIF a la que orgullosamente pertenecemos” expresó, ante la representante Lic. Susana Martínez Torres y el Coronel de Infantería y Comandante del 77 Batallón Francisco Arroyo Quintero.

El evento fue en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, con la asistencia de un sin número de personajes del ámbito federal, estatal y municipal, entre los que estuvieron presentes y atentos vimos al secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva al lado de su esposa, Martha Cecilia Gojón Báez; a Cesar Saavedra Terán, también con su esposa; al regidor Oscar Narváez Ramos, igual con su esposa, Jessica Brusolo; quienes constataron los avances que ha tenido, sobre todo en alimentación, educación, salud y atención social y sobre todo a los más vulnerables, así como a seguir unidos de corazón por las familias de Victoria.

NOTAS CORTAS

1.- Prácticamente que estuvo al cien el Informe de Lucy de Gattás, coincidieron la líder de la burocracia estatal Blanca Valles Rodríguez y la Presidenta del Sistema DIF de Valle Hermoso, Dra. Nadia Alicia Atienzo Rodríguez, en el cual se refrendó el compromiso de seguir trabajando unidos de corazón por el bienestar de las familias victorenses.

2.- Comunicado a la base trabajadora de Nuevo Laredo:

F.S.T.S.E NUEVO LAREDO, TAM. Informa: Buenas tardes compañeras y compañeros. Aprovecho la ocasión para comentarles que por información enviada por nuestro Presidente Nacional Lic. Marco A. García Ayala y por conducto de nuestra Secretaria General en el Estado, la Lic. Alma Rosa Escobar Camacho, nos ha informado del refrendo al acuerdo entre FSTSE y el Gobierno Federal que garantiza el beneficio del estímulo(bono) de fin de año en vales de despensa, el cual tendrá un monto de 14 mil 900 pesos para este año y será pagable en una sola exhibición a partir del mes de Diciembre.

Lo anterior da certidumbre al compromiso entre el Gobierno Federal y la FSTSE para mantener este beneficio a las y los trabajadores de los Sindicatos adheridos a nuestra Central Sindical. Atte: Lic. Benjamín García Marín, Srio. General Fstse Local.

Nota. Buena noticia esta para todos los compañeros trabajadores sindicalizados de las dependencias del gobierno federal en esta Ciudad fronteriza, por lo que se agradece las gestiones directas de nuestro líder nacional y por ende de nuestra dirigente estatal. Así se está cerrando con todo este 2025 y con nuevos frutos, dijo el líder sindical local.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.