No existe desvío de recursos en becas: SET 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 29 de 2025.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas descartó categóricamente cualquier desvío o uso indebido de recursos públicos en la operación del subprograma “Becas SET-SNTE, Madres Solteras y Capacidades Diferentes” y reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio responsable del presupuesto educativo.

La SET informó, en relación a algunos reportajes publicados en medios digitales que no existe ningún desvío de recursos públicos.

Agregó que con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas sobre el mencionado subprograma que la aplicación y vigilancia de este subprograma se rigen por los Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario U128 “Becas Transformación”, emitidos cada año para el ejercicio fiscal correspondiente.

El objetivo de dicho subprograma es otorgar becas al estudiantado inscrito en instituciones educativas, dentro y fuera del estado, que sean trabajadores o trabajadoras al servicio de la educación, así como a sus hijos, hijas o personas bajo su tutoría legal.

Es importante aclarar enfáticamente, refiere la SET, que los apoyos se asignaron conforme a los lineamientos vigentes y a los criterios establecidos por la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tamaulipas.

En cuanto a la afirmación de que se entregaron recursos a docentes que no cumplían con los requisitos, se precisa que los lineamientos no excluyen a ningún trabajador por colaborar con la Sección 30 del SNTE, siempre que acredite su relación laboral activa con el sistema educativo estatal.

De igual forma, se aclara que, con el objetivo de ampliar la cobertura y beneficiar a más familias trabajadoras, en los lineamientos 2025 se establecieron límites de monto y de beneficiarios.

Es importante destacar que, en los resultados de las diversas auditorías correspondientes al ejercicio presupuestal 2024, no existe ninguna observación que haga referencia a un presunto desvío de los recursos asignados a este programa.