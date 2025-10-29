Por: Raúl Terrazas Barraza

Receso ciudadano en política

A pesar del esfuerzo realizado por los dirigentes de los partidos políticos que operan en Tamaulipas, la respuesta de la ciudadanía se ha quedado corta y, ante la llegada del penúltimo mes del año, quizá las estrategias que 3echaron a andar, deban de entrar en pausa.

El asunto es que, las personas, al menos de Tamaulipas, están enfocadas en sus asuntos laborales y personales, por tanto, la política solo la ven de lado y no muestran interés.

Hay partidos en tratan de fortalecer su estructura mediante la integración y fortalecimiento de sus comités, otros se han reinventado y algunos más abren las puertas para que, aquellos que se sientan rechazados de una que otra organización vean que hay alternativas para el año que viene, pero, con miras a las elecciones del 2027.

Hay casos como el del PRI que maneja en la actualidad, Bruno Díaz Lara, que fue reactivado luego del papel nada decoroso que tuvo en las elecciones del 2016 para acá y, en especial, en la coalición que hizo con el PAN y cuya consecuencia es haberse quedado postrado hasta en forma ideológica y aguantar el abandono de sus militantes.

En noviembre y diciembre nada hará que cambien las prioridades de los ciudadanos que tienen credencial para votar con fotografía y hacerse de compromisos partidistas, por tanto, la oportunidad que buscan los partidos políticos tendrá que esperar hasta enero del 2026 y eso, cuando haya pasado la afamada cuesta de ese mes, en la que el común denominador es un vacío en las finanzas familiares.

Recordar que, en Tamaulipas, el Partido mayoritario es el Movimiento de Regeneración Nacional, seguido por el Partido Acción Nacional y el Movimiento Ciudadano, después, están el Verde Ecologista, el Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo, por cierto, todo indica que en las elecciones próximas habrá más candidatos en las boletas, porque dos o tres institutos políticos ya no estarán en coalición y jugarán solos.

También se ha escuchado mucho que, un sin número de políticos que se creen con suficiencia para condicionar a los partidos, podrían jugar a la presión social, es decir, que los hagan candidatos o se van con sus adeptos a otro partido, cosa que es válida, ya que, en los últimos años el aspecto ideológico de los partidos quedó rebasado por un juego extraño de conveniencias entre dirigentes y políticos, al cual, las y los ciudadanos nunca fueron invitados.

Pese al esfuerzo de las y los dirigentes de los partidos políticos en los últimos meses, y, no tantos, de agosto para acá, porque todavía en julio estaba la resaca ciudadana de las elecciones judiciales que se llevaron a cabo el primero de junio pasado, los resultados de sus estrategias de reposicionamiento en la población no se alcanzarán a ver, sobre todo, porque con noviembre llegará el receso ciudadano de la política para pensar en el cierre de año en otros planos, familiar, económico y social.

Los otros

En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Rector, Dámaso Anaya Alvarado, se reunió con el Patronato Universitario para presentar los avances obtenidos en el segundo año de trabajo que él y su equipo tienen al frente de la Institución.

Dio cuenta del seguimiento de los compromisos previstos en el Plan de Desarrollo Institucional basado en cuatro ejes, formación integral del estudiante, docentes con sentido humanista y calidad académica, investigación con impacto social y vinculación transformadora con los sectores productivos y sociales de la entidad.

También del mejoramiento de la infraestructura, mejoramiento de la calidad educativa, ampliación de la matrícula para ofrecer más espacios para el aprendizaje, la investigación. De la misma manera, carreras nuevas, la incursión en el bachillerato con preparatorios de la Universidad y el modelo virtual que se echó a andar este semestre.

Cada logro del equipo rectoral, cuenta con los indicadores que dan soporte a las acciones y, en materia presupuestal en médico Anaya Alvarado destacó la adopción de procesos de transparencia y rendición de cuentas apegados a la política gubernamental de aplicación correcta de los recursos públicos, como compromiso institucional.

En la UAT, hay más aulas y laboratorios nuevos con equipamiento con tecnología moderna, adecuación de espacios deportivos y de recreación con nuevas techumbres, también la revisión de la tecnología para el acceso a las plataformas tanto de estudiantes para sus investigaciones, docentes y funcionarios de la Universidad.

A los miembros del Patronato Universitario, el rector les hizo saber que, para el 2026 habrá de fortalecerse el nivel de posgrado, ya sea con publicación de libros e investigaciones, registro de derechos de autor, propiedad intelectual, participación en revistas indexadas.

Vienen tiempos de mucho trabajo, más dedicación y desde luego esfuerzo, porque el crecimiento institucional en espacios para cursar carreras profesionales, implica planeación estratégica y gestión permanente para asegurar recursos, bajo la premisa de que la UAT incide en el desarrollo socioeconómico de Tamaulipas, por ello cuanta con el respaldo del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya.