Imparte Salud Tamaulipas capacitación sobre integridad y ética en el servicio público

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Octubre 28 de 2025.- Para reforzar los principios de servicio, fomentar las buenas prácticas y la integridad en el servicio en el Sector Salud, el Comité de Ética de la Secretaría de Salud, impartió el módulo de capacitación “La Integridad y Ética en el Servicio Público” a personal del Hospital General de esta ciudad.

En representación del Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el director de la unidad hospitalaria del IMSS Bienestar “Norberto Treviño Zapata”, Guillermo Castañeda Gutiérrez, presidió los trabajos del evento en el que se entregaron las constancias de participación y quien destacó la importancia de mantener la ética y los valores como pilares fundamentales en el desempeño diario del personal de salud y en cada una de sus áreas laborales.

Dijo que estas actividades son impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, como una manera de garantizar que el personal de salud cuente con las herramientas necesarias para un ejercicio profesional apegado a la legalidad, la honestidad y los más altos estándares de servicio.

Por su parte la Jefa del Departamento de Calidad en Salud, Karina Becerra Castañón, en su calidad de ponente y coordinadora del evento, subrayó que la ética en el servicio público es “indispensable para alcanzar el objetivo principal del estado y lograr el bienestar social” ya que la ética es en el sistema de salud “esa brújula interna que nos recuerda que detrás de cada bata, de cada expediente y de cada cama de hospital, hay una persona con miedos, con sueños y con esperanza”.

En su ponencia Becerra Castañón abordó los principios de la ética social, los valores éticos y morales, que son esenciales para el servicio público, tales como el bien común, la integridad, honradez e imparcialidad, así como hizo un llamado a los asistentes a guiar cada decisión, palabra y gesto por valores, compasión e integridad, ya que “sin ética perdemos la confianza, la humanidad y el sentido de nuestra vocación”.

El evento que se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital General de esta ciudad, fue impartido durante 2 días y con una asistencia de 300 personas entre médicos, enfermeras, personal administrativo y estudiantes.

Cabe mencionar que el Comité de Ética de la Secretaría de Salud, en su carácter de órgano normativo y promotor, desarrolla estas actividades de formación continua como parte de sus atribuciones, mismas que responden a los lineamientos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que reafirma el compromiso de promover una cultura de integridad y servicio que se refleje en una atención de calidad y con humanidad para todos los tamaulipecos.