Participan 2 mil jóvenes en la 2da. Rodada y Carrera Nacional por la Paz y Contra las Adicciones en todo Tamaulipas: INJUVE

-Iniciativa impulsada por la presidenta de México Claudia Sheimbaum Pardo en coordinación con las instancias de Juventud estatales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 27 de 2025.- Como parte de las acciones para promover la sana convivencia social, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), participó en la 2da. Rodada y Carrera Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, evento coordinado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

Esta iniciativa impulsada por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheimbaum Pardo, tiene como objetivo fomentar la creación de comunidades seguras para prevenir el consumo de drogas y promover la paz.

El Director General del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, comentó que jóvenes de toda la entidad se han sumado a esta campaña nacional para promover estilos de vida saludables utilizando el deporte y cultura como como herramienta principal.

Reconoció el trabajo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que lidera el doctor Américo Villarreal Anaya, al priorizar desde una visión humanista el bienestar social impulsando iniciativas que suman a la cultura de la paz, articulando a la juventud como agente de cambio y de transformación.

Informó que la jornada se llevó a cabo en Ciudad Victoria, desde el monumento sobre Calle Alberto Carrera Torres con 17 Francisco I. Madero, actividad simultánea en colaboración con enlaces municipales y coordinadores regionales del INJUVE, reuniendo a más de 2,000 mil jóvenes que representaron a los municipios de: Tampico, Madero, Altamira, El Mante, Nuevo Morelos, Padilla, Soto La Marina, San Fernando, Matamoros, Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, y la capital Ciudad Victoria.

Rodríguez Perales, compartió que durante la actividad pudieron activarse y hacer comunidad reflejando el compromiso colectivo para prevenir la violencia, demostrando que cuando la juventud se organiza suceden cosas extraordinarias.

Expresó que esta acción se alinea a los objetivos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes, como parte de las estrategias en fomentar el desarrollo integral de las juventudes tamaulipecas.

Además de las autoridades y representantes de organismos, asistieron integrantes de la comunidad de bikers por Victoria.