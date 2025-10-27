Inauguran Oficina de Enlace del SNE en Gustavo Díaz Ordaz

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.- Octubre 27 de 2025.- Con el propósito de acercar los servicios de vinculación laboral y generar mayores oportunidades de empleo para las y los tamaulipecos, se llevó a cabo la inauguración de la Oficina de Enlace del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, resultado de un esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno.

Este espacio es producto de un convenio de colaboración entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, a través del Servicio Nacional de Empleo, y el Gobierno Municipal de Gustavo Díaz Ordaz, que encabeza la alcaldesa Nataly García Díaz, con el objetivo de beneficiar directamente a personas buscadoras de empleo y a empresas locales, generando un punto de encuentro que impulse la productividad y el desarrollo económico de la región.

Durante el acto inaugural, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que la apertura de esta oficina representa un paso importante para ampliar la cobertura de atención del SNE en Tamaulipas, acercando los servicios de vinculación laboral, capacitación y movilidad a más personas. Subrayó además que este esfuerzo refleja el compromiso del Gobierno del Estado con la generación de empleos formales y el fortalecimiento del bienestar social en las comunidades fronterizas.

La nueva oficina de enlace operará bajo los lineamientos federales del Servicio Nacional de Empleo, y contará con personal capacitado para orientar, vincular y acompañar a las y los ciudadanos en su proceso de inserción laboral, consolidando así la cooperación entre los niveles federal, estatal y municipal.

Illoldi Reyes dijo que el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con un gobierno humanista y de transformación, que promueve la justicia laboral, la inclusión y la generación de oportunidades para todas y todos los tamaulipecos.