Gradúa UT Altamira a Generación XXX de los programas de ingeniería

Altamira, Tamaulipas.- Octubre 27 de 2025.- La Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de la Generación XXX (2021–2025) de los programas de Ingeniería, en un acto solemne que reunió a autoridades educativas, representantes del sector productivo, personal docente, directivos, egresados e invitados especiales.

La ceremonia estuvo presidida por Mara Grassiel Acosta González, rectora de la UTALT, y contó con la presencia de Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de Tamaulipas, en representación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García; así como de la arquitecta Xochiketzalli Viviana Rodríguez Rodríguez, presidenta de COPARMEX Tampico, quien fungió como madrina de generación.

Un total de 161 egresados de diferentes ingenierías recibieron su constancia de conclusión de estudios, pertenecientes a los programas educativos de Ingeniería en Nanotecnología, Ingeniería Química de Procesos Industriales, Ingeniería en Mantenimiento Industrial e Ingeniería en Mecatrónica.

La rectora celebró el logro académico de las y los jóvenes ingenieros y reiteró el compromiso institucional de la UT Altamira con la calidad educativa y el desarrollo profesional de sus estudiantes, destacando que quienes forman parte de la universidad entregan lo mejor de sí para brindar excelentes profesionistas a la sociedad.

Por su parte, el subsecretario Igor Crespo Solís felicitó a la trigésima generación de egresados y transmitió un saludo afectuoso del secretario de Educación de Tamaulipas, destacando el esfuerzo, la constancia y la excelencia que distinguen a la Universidad Tecnológica de Altamira.

Subrayó que cada egresado representa el fruto de un modelo educativo que combina la teoría con la práctica y que responde a las necesidades reales del sector productivo. Asimismo, reconoció el compromiso de la institución con la educación integral, la innovación y la vinculación con la comunidad.

El funcionario estatal retomó el mensaje del gobernador Américo Villarreal Anaya, al afirmar que “educar es transformar la vida de las personas y abrirles la oportunidad de construir un futuro mejor”. En ese sentido, destacó que la educación debe ser motor de bienestar, empatía y justicia social.

Con estos nuevos profesionistas, la Universidad Tecnológica de Altamira reafirma su misión de contribuir al desarrollo integral de sus estudiantes y fortalecer el vínculo entre el sector educativo y productivo de Tamaulipas.