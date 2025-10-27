Por: Raúl Terrazas Barraza

Bachilleratos públicos fallan

Con acciones en dos vertientes, seguro muy pronto se verán resultados positivos en materia de educación media superior, una etapa de la educación básica en la que existen infinidad de fallas y vicios que deben de corregirse, para que, las y los jóvenes que ingresen a las universidades para estudiar una carrera, lleguen mejor preparados, más proactivos y con ganas de estudiar.

Las preparatorias, públicas rompieron el esquema de la formación a partir de los niveles, ya que, en preescolar, primaria y secundaria, los padres de los estudiantes están al pendiente de que cumplan con tareas, investigaciones, lecturas y que saquen buenas calificaciones.

El asunto es que las preparatorias quedaron sueltas, para la formación denominada media superior, porque se quedó en media, sin eso de superior, por tanto, los estudiantes se la pasaron sin preocupaciones durante tres años, desde el momento que los padres no les exigieron nada y peor aún les creyeron que iban bien y, nada hasta se les olvido aquello que aprendieron en secundaria y en primaria, leer, comprender, hacer operaciones matemáticas y razonar.

Las acciones en las dos vertientes para darle una sacudida a la educación media superior, implica ampliar y mejorar la infraestructura y la otra incorporar nuevos maestros a ese nivel educativo en Centros de Bachillerato Tecnológico nuevos y, en el caso de la reconversión de secundarias a preparatorias federales, también remodelar los espacios.

El secretario de Educación en el país, el exdirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, acaba de informar que, para sacar adelante el compromiso de la presidenta, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en entidades como Tamaulipas, se han construido nuevos Centros de Bachillerato y se han reconvertido escuelas secundarias.

El plan para respaldar la educación preparatoriana, tiene metas, crear casi 38 mil espacios más para alumnos de ese nivel y cubrir el 85 por ciento de la demanda en el 2023, situación que implica construir 20 Centros de Bachillerato cada año, esperándose que a Tamaulipas le toquen, cuando menos unos dos más.

La otra vertiente con la cual se incrementan los espacios para bachillerato, es la determinación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que tiene a su cargo el médico Dámaso Anaya Alvarado, para abrir más prepas de la UAT, tipo como ya sucedió en Nuevo Laredo y una más en el sur de la entidad, aun el plan de expansión de preparatorias de la Universidad implica otros campus institucionales.

Es fundamental que, con la gran diferencia que hay entre los alumnos que salen de las preparatorias de Universidades Públicas y Privadas para ingresar al nivel superior o estudiar carreras profesionales y los que llegan de los Centros de Bachillerato sean Técnicos Industriales y de servicio o agropecuarios, CETIS y cualquier cosa que se parezca, llegue a tomarse una decisión muy dura, pero, necesaria revisar la operatividad de estas últimas instituciones, porque los alumnos que egresan, parece que ni siquiera pasaron por las aulas.

Los otros

Otra actividad más de esas que hacen florecer la cultura en Tamaulipas y, de las cuales en las últimas semanas la ciudadanía a participado con entusiasmo, es la realización en la universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Feria del Libro UAT 2025 que inauguró el Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado acompañado por el escritor Fritz Glockner, director de EDUCAL y en Doctor Luis González Placencia, secretario de la ANUIES, que es la Asociación de Universidades del país.

Es un evento que se realiza en el Campus Universitario del Sur de la entidad y del cual podrán disfrutar los asistentes hasta el dos de noviembre y que, por la disciplina de su organización es ya un referente cultural y educativo en la entidad.

Cuando el líder universitario hizo una reflexión sobre el alcance de la Feria de Libro UAT, señaló que ha acercado la lectura, el arte y el conocimiento a más de 200 mil personas que se fundieron en la atracción de la palabra escrita y platicada.

Con la Feria del Libro UAT en su versión 2025, la institución además de lograr su objetivo de promover la lectura al poner a disposición de los participantes todo tipo de literatura, propicia el pensamiento crítico y la cultura de paz, por tanto, estos eventos reflejan el talento, la creatividad y el amor por Tamaulipas.

Para el escritor Fritz Glockner, el evento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es una fiesta de libertad, rebeldía e imaginación, que está colocada entre las cinco más importantes realizadas por Universidades.

En la Feria del Libro de la UAT en el sur de la entidad, habrá una veintena de conferencias, una cantidad un poco mayor de presentaciones de libros, también conversatorios, talleres, actividades infantiles y con jóvenes, muestras artísticas y divulgación científica.

Entonces, hay Feria del Libro en la UAT, hay que ir, porque siempre será una gran novedad todo aquello que allí se expone, sobre todo ideas y creatividad.