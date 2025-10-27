Estatales

Fortalece Gobierno del Estado infraestructura del CBTIS 236

45 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 27 de 2025.- Con una inversión superior a 5.5 millones de pesos, el Gobierno del Estado que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), impulsa la transformación del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 236, beneficiando a 1,305 estudiantes.

El titular del ITIFE, Sergio Castillo Sagástegui indicó que las acciones contemplan la adaptación de un edificio, construcción de dos aulas, restitución y modificación de una barda perimetral, así como la instalación de una subestación eléctrica. Trabajos que contribuyen a fortalecer las condiciones de seguridad y funcionalidad del citado plantel educativo.

Destacó que este tipo de obras reflejan el compromiso de la actual administración estatal con la educación media superior, garantizando espacios dignos y equipados para el desarrollo académico de las y los jóvenes.

“Estas acciones reafirman la visión humanista y transformadora que impulsa el Gobernador, priorizando el bienestar de las y los estudiantes tamaulipecos a través de infraestructura moderna y segura”, expresó el servidor público.

Con estas mejoras, dijo, el Gobierno de Tamaulipas fortalece su compromiso con una educación de calidad, consolidando espacios que inspiran el aprendizaje y el crecimiento integral de la comunidad estudiantil.

 

45 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Reconoce UTM a docente por ganar Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2025

42 min ago

Gradúa UT Altamira a Generación XXX de los programas de ingeniería

46 min ago

Inauguran Oficina de Enlace del SNE en Gustavo Díaz Ordaz

49 min ago

Firma SEDENER convenio con Voz Experta para impulsar el liderazgo de las mujeres en el sector energético 

52 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button