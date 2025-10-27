Estatales

Firma SEDENER convenio con Voz Experta para impulsar el liderazgo de las mujeres en el sector energético 

7 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad de México.- Octubre 27 de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas (SEDENER), encabezada por su titular Walter Julián Ángel Jiménez, firmó este domingo un convenio de colaboración con la organización Voz Experta, con el propósito de impulsar la inclusión y el liderazgo de las mujeres en el sector energético.

El convenio establece acciones de cooperación para fortalecer la participación de mujeres en espacios de diálogo, foros y actividades técnicas del sector, promoviendo así mayor diversidad e inclusión en la transformación energética de Tamaulipas.

El funcionario señaló que con esta alianza, Tamaulipas reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y con un desarrollo energético sostenible, sumando capacidades, talento y visiones que enriquecen el futuro del sector.

El secretario Ángel Jiménez señaló que en Tamaulipas bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, se construye con el talento, la energía y el liderazgo de todas y todos.

En la firma de convenio participaron Shirley Wagner, consejera de Voz Experta; Suzana Casorla, presidenta de la organización; Beatriz Marcelino, así como las consejeras Diana Pineda y María Serna, quienes fungieron como testigos.

 

7 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Fortalece Gobierno del Estado infraestructura del CBTIS 236

34 segundos ago

Gradúa UT Altamira a Generación XXX de los programas de ingeniería

1 min ago

Inauguran Oficina de Enlace del SNE en Gustavo Díaz Ordaz

4 min ago

Feria del Libro UAT fomenta la lectura, el conocimiento y el talento universitario

9 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button