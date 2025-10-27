Firma SEDENER convenio con Voz Experta para impulsar el liderazgo de las mujeres en el sector energético

Ciudad de México.- Octubre 27 de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas (SEDENER), encabezada por su titular Walter Julián Ángel Jiménez, firmó este domingo un convenio de colaboración con la organización Voz Experta, con el propósito de impulsar la inclusión y el liderazgo de las mujeres en el sector energético.

El convenio establece acciones de cooperación para fortalecer la participación de mujeres en espacios de diálogo, foros y actividades técnicas del sector, promoviendo así mayor diversidad e inclusión en la transformación energética de Tamaulipas.

El funcionario señaló que con esta alianza, Tamaulipas reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y con un desarrollo energético sostenible, sumando capacidades, talento y visiones que enriquecen el futuro del sector.

El secretario Ángel Jiménez señaló que en Tamaulipas bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, se construye con el talento, la energía y el liderazgo de todas y todos.

En la firma de convenio participaron Shirley Wagner, consejera de Voz Experta; Suzana Casorla, presidenta de la organización; Beatriz Marcelino, así como las consejeras Diana Pineda y María Serna, quienes fungieron como testigos.