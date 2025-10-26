Proyectos de la UAT logran pase a la Expo Ciencias Nacional 2025

Ciudad Victoria, Tam.- 26 de octubre de 2025.- Dos proyectos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lograron su pase a la Expo Ciencias Nacional 2025, que se realizará del 2 al 5 de diciembre, en Tampico, luego de tener una destacada participación en el Certamen Estatal Expo Ciencias Tamaulipas 2025 del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

Las propuestas son: “Desarrollo de empaques biodegradables comestibles a base de fibra de naranja y miel de abeja” y “Prototipo de un parche biométrico para la regeneración ósea controlada”, cuyos trabajos son parte del Programa Amor por la Ciencia, que promueve la UAT para acercar a niños y adolescentes al conocimiento científico a través de metodologías recreativas, talleres prácticos y experiencias interactivas.

El proyecto sobre empaques biodegradables comestibles es obra de Marlon Emmanuel Ruíz Ramírez, alumno de la Escuela Primaria Guadalupe Longoria, de Ciudad Victoria, asesorado por el Dr. Juan Francisco Castañón Rodríguez, catedrático de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la UAT.

Tiene como propósito contribuir al cuidado del medio ambiente al evitar que empaques de plástico sigan llegando a los ecosistemas y puedan servir también como alimento para las plantas y la fauna. También, busca poner al alcance de los niños alimentos sanos en una bolsa que pueda ser consumida, si lo desean, ya que contiene minerales y nutrientes.

En tanto que el prototipo de parche biométrico es autoría de Ian Rafael Morales Villanueva, del Instituto Cultural Tampico, y asesorado por Luis Fernando Aguinaga Rodríguez, alumno y promotor del Club de Ciencia de la Escuela Preparatoria Mante de la UAT.

El proyecto propone un parche inspirado en la estructura del tejido óseo para favorecer la regeneración controlada en fracturas. Consiste en combinar materiales biocompatibles en una superficie porosa que imita la matriz extracelular del hueso.

Los autores y sus asesores integran la Delegación Tamaulipas, que participará en la Expo Ciencias Nacional 2025, que reunirá alrededor de dos mil expositores de todo el país, así como de Paraguay, Luxemburgo, Alemania, Brasil y Chile.

La delegación de Tamaulipas será la más grande en su propia sede, y tendrá la posibilidad de obtener alguna de las más de cien acreditaciones para concursar en eventos internacionales en cuarenta y tres países.