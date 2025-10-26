Por: Raúl Terrazas Barraza

Ayuntamientos, extrema limitación presupuestal

Otra para los responsables de los Ayuntamientos, desde la cómoda y bien presupuestada oficina del encargado de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Diputado Humberto Prieto Herrera.

Los urgió para que estén siempre en contacto con los ciudadanos para que lleven a cabo las acciones necesarias a fin de atender las peticiones que les hacen, en el entendido de que, su respuesta tiene que ser inmediata.

Bajo esta perspectiva del manejador de la Legislatura de Tamaulipas y, por ciento, uno de los mejor calificados a nivel nacional en su chamba, queda claro le urge ser alcalde, obvio, de Reynosa, para resolver todas las necesidades de los habitantes de aquella que es, la ciudad más poblada de la entidad.

Además, con su petición urgente, deja entrever que los actuales presidentes municipales no saben hacer las cosas, incluso observó que, en el pasado hasta hacían jornadas e iban un día a la semana a colonias de diferentes sectores, para escuchar a la gente y resolver sus demandas.

La limitación por excelencia que tiene los titulares de los Ayuntamientos, es que, si abren de par en par las puertas de las Alcaldías y se van a buscar demandas que resolver en las colonias, no podrán resolver ni la cuarta parte de las necesidades planteadas, ya que, su nivel presupuestas es cero.

Cero, si se considera que las participaciones financieras que les llegan vía la Secretaría de Finanzas, apenas alcanzan para cubrir nóminas y servicios de las oficinas e instalaciones del municipio.

Otra cosa sería que, a la urgida del Legislador para que los alcaldes, en primera, no se escondan, abran de par en par las puertas de sus oficinas, que vayan a las colonias listar las necesidades de los ciudadanos, desde el cómodo y bien presupuestado despacho de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, se hiciera un anuncio nunca antes visto.

Que, para el 2026, los alcaldes contarán con un 50 y quizá hasta el 70 por ciento más del presupuesto que tienen en la actualidad, para atender las demandas de sus gobernados. Todo es cosa de soñar y creer de manera equivocada que las y los diputados locales pueden hacer algo bueno para ayudar alcaldesas y alcaldes a fin de aligerar la pesada la carga del día a día, porque los recursos financieros son de extrema limitación.

Es más, Prieto Herrera y sus colaboradores cercanos en el Congreso del Estado, podrían echarse el compromiso de sacar poco a poco de la extrema limitación presupuestal a los Ayuntamiento, con aumentar las participaciones a unos cuantos alcaldes este año y el que viene a otros tantos.

Por la sugerencia de que salgan de sus oficinas los alcaldes, es que, una buena parte de los 43 que existen en Tamaulipas, podrían declarase a favor de que, el candidato a la presidencia municipal de Reynosa, sea de nuevo el Diputado Humberto Prieto Herrera, incluso, hasta le echarán porras para que gane, a fin de que lleve a cabo la estrategia de proximidad con el pueblo para mejorar la gestión pública y que la gente confíe en él.

Los otros

Por cierto, ya que, de municipios se trata, en el de Madero, las autoridades tienen planeado retomar el diálogo con los comerciantes del mercado rodante que se colocan en un derecho de vía de PEMEX en la Colonia Ampliación Unidad Nacional, porque no cumplen con los acuerdos anteriores en el sentido de no invadir espacios a los habitantes de ese sector.

Ideal es que, el asunto no llegue a mayores y se complique, dado que, derivará en complicaciones de tipo político, mismas que, nadie quiere que existan, de manera que, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez tiene que emplearse a fondo, para lograr que, los comerciantes respeten los acuerdos ya establecidos para respetar los derechos de los vecinos del sector.

En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que preside la Doctora María de Villarreal, los dos programas Voluntad de Ayudar a las Familias y el de los Primeros 1000 Días, mediante los cuales se hacen llegar canastas con productos básicos de calidad nutricia, están en su proceso de entrega para beneficiar con casi 63 mil 500 dotaciones a personas que vive en localidades de alta y muy alta marginación.

Antes de que termine este mes, en las localidades que de acuerdo con los criterios de CONAPO y CENEVAL existen personas que requiere de forma urgente el apoyo del DIF, las canastas estarán en sus manos que las requieren, ya que los DIF Municipales están al pendiente para garantizar que el compromiso de la Doctora María de Villarreal, se cumpla al cien por cien.

Sobre todo, porque están incluidas personas discapacidad, adultos mayores, niñas y niños de dos a cinco años no escolarizados, además de aquellos que fueron detectados con algún grado de nutrición.

Son dos semanas de intenso trabajo en el Sistema DIF, para hacer llegar los productos incluidos en los Programas Voluntad de Ayudar a las Familias y el de los Primeros 1000 Días.

De alcalde de Matamoros, José Granados Favila, que trae una estrategia de atosigar las redes sociales y los medios de comunicación con sus actividades oficiales, pretende tres cosas, que los ciudadanos digan que es mejor alcalde que su antecesor, el Diputado Federal Mario Alberto López Hernández, otra, que crezcan las preferencias electorales hacia su persona, para quedarse de nuevo con la silla que ocupa el anterior alcalde en la Cámara de Diputados Federal.

Y la otra, apañar a la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, quien también le tunde a las redes sociales hasta con las celebraciones de las fechas del calendario con tal de que todo mundo crea que no nadie mejor que ella para la sucesión gubernamental del 2028, para que se dé cuenta que tiene un adversario para esa misma nominación, es decir, la candidatura al Gobierno del Estado.

A lo mejor aplica que se haya una competencia de lectura y comprensión entre ambos ediles, para ver de cual cuero salen más correas.