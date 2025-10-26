Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Javier Córdova González el bueno para la Fiscalía

Ante la inminente salida de Irving Barrios Mojica en la Fiscalía de Tamaulipas, uno de los más fuertes candidatos para relevarlo es sin duda Javier Córdoba González, actual Director de Tránsito Municipal de la capital del estado y quien por cierto, ya ha ocupado el cargo y le fue bien.

De tal suerte que está en la mira de quien manda en Tamaulipas para proponerlo al Congreso del Estado. El hombre trae buenas credenciales y será los diputados locales que analicen y los que decidan previo a evaluaciones si el hombre en el caso sea incluido en la propuesta que se presente al Poder Legislativo Estatal.

Córdoba González hasta el momento se ha destacado con una amplia trayectoria limpia tanto en la administración municipal como en anteriores del estado. En pocas palabras, “es gente con experiencia y con vocación de servicio”.

Recordemos que también tiene vasta experiencia en seguridad, pues actualmente es, insisto, Secretario de Seguridad y Tránsito Local en la capital tamaulipeca, quien por cierto, trae muchas cartas de presentación que amerita su arribo si lo nombran ahí, como ya fue Primer Sub-Procurador General de la Procuraduría General de Justicia del Estado; encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado; fue Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado; fue Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; Presidente del FENASEM (Federación Nacional de Abogados al Servicio de México) Delegación Cd. Victoria, entre otros cargos más de gran relevancia. Ejemplos sobran y podrían cambiar muchas cosas ahí de ir Córdoba González a la fiscalía, pues el hombre reúne los requisitos. Asi que no lo pierda de vista.

NOTAS CORTAS

1.- Desde el Pueblo Mágico de Tula se reportó el controvertido líder migrante Román Bock, quien sigue de frente en su chamba partidista y precisamente este domingo nos comentó que estaría en Tula, precisamente en el Ejido Mamaleón, en la Sección 1503, para continuar con la encomienda de la Presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, para seguir conformando los más de 70 mil comités en todo el país.

Y dice como la líder nacional que estuvo recientemente en el estado de Chiapas: “Nuestro Movimiento está más fuerte y unido que nunca y junto a nuestra militancia, estamos trabajando sin descanso para lograr la hazaña”.

2.- Nunca es tarde para felicitar y reconocer la labor que hacen los profesionales de la salud día a día, quienes convierten la ciencia en esperanza y la vocación en servicio, por lo que desde este espacio de su columna “dialogando”, felicitamos a todos los médicos y médicas que celebraron su día el pasado jueves 23 de octubre, y en especial le enviamos nuestra felicitación al Primer Doctor de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, a su esposa, la doctora María de Villarreal, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, y al Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, actual secretario de Salud de Tamaulipas y que forma parte de su equipo compacto de trabajo. Gracias por sanar con sabiduría, paciencia y un corazón lleno de humanidad.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.