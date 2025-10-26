Avanza Tamaulipas en el fortalecimiento de su sector pecuario

Ciudad Victoria, Tamaulipas – Octubre 26 de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la genética y productividad de la ganadería tamaulipeca, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura llevó a cabo el Evento de Mejoramiento Genético, en el marco de la Feria Tamaulipas 2025, donde se ofertaron 185 sementales bovinos y caprinos de alta calidad.

Durante el acto, encabezado por Tirzo Zumaya Turrubiates, director de Fomento Pecuario en representación del titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, destacó la importancia de impulsar la mejora genética del hato ganadero como una estrategia para elevar la competitividad del sector pecuario en la entidad.

Comentó que para el presente año, el gobernador asignó un recurso de 19 millones de pesos para mejorar la genética y promover el desarrollo sostenible del sector ganadero en la región, con lo que se permitió subastar más de 600 sementales bovinos en diferentes eventos que se realizaron en el estado, además con este evento estamos concluyendo el programa de Mejoramiento Genético 2025.

“Las razas ofertadas fueron Beefmaster, Simmental, Simbrah, Brangus Rojo, Brangus Negro, Brahman, Suiz Bu y Santa Gertrudis, provenientes de 21 ganaderías de diferentes municipios de Tamaulipas, reconocidas por sus altos estándares de calidad”, destacó.

Este importante evento estuvo dirigido a productores pecuarios de todos los municipios del estado, quienes cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

A través del Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico, los beneficiarios recibirán un subsidio del 50 por ciento en la adquisición de sementales bovinos, 60 por ciento en ovinos y 80 por ciento en caprinos.

Por su parte, José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, reconoció el respaldo que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha brindado a través de este programa, con la asignación de importantes recursos que permiten seguir apoyando a los productores tamaulipecos con sementales de alta calidad genética.

Zumaya Turrubiates, dijo que con este tipo de programas el gobernador Américo Villarreal Anaya refrenda su compromiso con el desarrollo sostenible del sector agropecuario, impulsando la productividad, rentabilidad y calidad genética del ganado tamaulipeco.