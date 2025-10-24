Refuerza COBAT disciplina, ética y capacitación para una convivencia escolar respetuosa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 24 de 2025.- Con el objetivo de reforzar la disciplina, la ética y la capacitación para una convivencia escolar respetuosa, al inicio del ciclo escolar se dan a conocer a las y los estudiantes las reglas de convivencia y disciplina, asegurando que la comunidad educativa esté plenamente informada y comprometida con ellas, informó Víctor Manuel González Salum, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT).

En cuanto a la ética y prevención de conflictos, destacó que el COBAT cuenta con programas de capacitación continua para docentes y personal administrativo, incluyendo cursos sobre ética, prevención de conflictos, hostigamiento y acoso sexual.

“Recientemente realizamos el tercer módulo de capacitación en estos temas, brindando a nuestro personal herramientas para conducirse como servidores públicos responsables, así como conocimiento sobre las consecuencias de actuar fuera de las normas éticas y reglamentarias”, agregó.

Refirió que durante el presente ciclo escolar no se han registrado casos graves de indisciplina o acoso dentro del subsistema, y que todas las situaciones menores que han surgido han sido atendidas de manera oportuna y eficaz por los directivos y docentes de los planteles.

“En ocasiones se presentan quejas sobre aspectos como el corte de cabello, el uso del uniforme o el manejo de dispositivos móviles en clase. Todos estos casos se resuelven siguiendo nuestros protocolos: se levanta un acta, se realiza una reunión con los padres de familia y se da seguimiento. La mayoría de las veces, los padres reconocen la importancia de mantener la disciplina y el cumplimiento de los reglamentos”, explicó.

Señaló que estas acciones de disciplina, ética y capacitación son fundamentales para una convivencia armónica en la institución, al ofrecer a las y los estudiantes una educación integral. Destacó que estas labores cuentan con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, reafirmando la vocación del COBAT de ofrecer una educación media superior de excelencia, basada en valores, ética y responsabilidad social.