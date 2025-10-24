Promueven SEDUMA y NADBank profesionalización en manejo de residuos sólidos

–Impulsan capacitación técnica de operadores y funcionarios municipales para fortalecer la gestión integral de los residuos urbanos y avanzar hacia un estado más limpio y sustentable

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 23 de 2025.- Con el objetivo de mejorar la gestión ambiental y profesionalizar los servicios públicos municipales, el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) y el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), pusieron en marcha un programa de seminarios especializados en residuos sólidos, dirigido a personal operativo y funcionarios locales.

La iniciativa se enmarca en la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, que impulsa acciones de formación y desarrollo técnico para fortalecer las capacidades municipales y promover un manejo responsable de los recursos naturales.

En representación de la titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, el subsecretario de Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, dio la bienvenida a las y los asistentes, destacando la importancia de crear entornos urbanos más limpios y sostenibles mediante la actualización de conocimientos y la cooperación institucional.

Por parte del NADBank, Tomás Balarezo explicó que los cursos se desarrollan con la finalidad de mejorar las prácticas operativas en los rellenos sanitarios, especialmente entre los operadores de maquinaria pesada encargados de la compactación y disposición final de los desechos, promoviendo al mismo tiempo una cultura técnica de manejo integral de residuos sólidos.

Becker Hernández informó que los programas están dirigidos tanto a operadores como a mandos medios y superiores de los gobiernos municipales involucrados en la prestación de los servicios públicos de limpia. En esta primera fase, 20 representantes de Victoria, Matamoros, Río Bravo, Díaz Ordaz y Nuevo Laredo participaron en las sesiones prácticas desarrolladas en el Relleno Sanitario de la capital del estado, mientras que el resto de los municipios fueron convocados a reuniones virtuales programadas para el mes de octubre.

Afirmó que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas y el NADBank reafirman su compromiso de impulsar la profesionalización, eficiencia y sustentabilidad en el manejo de residuos, avanzando hacia un estado más limpio y con mayor bienestar para las familias tamaulipecas, bajo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya.