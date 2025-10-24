Impulsa SET aprendizajes mediante Feria de las Matemáticas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 24 de 2025.- Con el objetivo de transformar la percepción de las y los estudiantes hacia las matemáticas, demostrando su aspecto lúdico y divertido, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través de la Subsecretaría de Educación Básica, impulsa el programa “Feria de las Matemáticas”.

Rocío Ávila Sánchez, Directora de Programas Transversales y Equidad de Género, dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica, informó que en la Escuela Primaria “Estado de Tamaulipas” de Ciudad Victoria se llevó a cabo esta feria, en la que participaron estudiantes y figuras educativas, desarrollando talleres y dinámicas recreativas diseñadas para fortalecer el gusto por las matemáticas mediante la manipulación y el juego.

Explicó que se organizaron diversos stands, cada uno enfocado en un aspecto diferente de la materia. Entre las dinámicas más populares destacaron “Arte Matemático”, los juegos “Sumando Volando 1 y 2” —donde las y los alumnos realizaron cálculos aditivos o multiplicativos con dados modificados— y las estaciones “Construyendo Números con el Tangram” y “El Banco de la Feria”.

Indicó que este modelo pedagógico lúdico no solo busca mejorar las habilidades de cálculo y razonamiento de las y los estudiantes, sino también fomentar una conexión positiva con el aprendizaje formal de las matemáticas desde una edad temprana.

Subrayó que estos esfuerzos forman parte de la estrategia para fortalecer la educación básica en la entidad, impulsada por el Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, y ratifican el compromiso de la SET por promover metodologías innovadoras que garanticen una formación integral y de calidad.

Afirmó que el éxito de la “Feria de las Matemáticas”, refleja el compromiso del Gobierno del Estado con el bienestar y el futuro de la juventud tamaulipeca, siguiendo las indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya de priorizar una educación de calidad, con sentido humanista, que transforme el sistema educativo a través de experiencias inclusivas, divertidas y significativas.