Guardia Estatal de Género imparte talleres contra el acoso y la violencia a estudiantes de Reynosa y Mante

Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 24 de 2025.- Personal de la Guardia Estatal de Género continúa reforzando la prevención de la violencia en las escuelas, al impartir talleres informativos en planteles de Reynosa y El Mante, donde más de 200 estudiantes participaron en actividades sobre acoso, ciberbullying y respeto.

En la Escuela Primaria “La Corregidora”, ubicada en la colonia La Escondida de Reynosa, personal de la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV) ofreció una plática dirigida a niñas, niños, así como a los docentes, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y el respeto dentro del aula.

Durante el taller, se abordaron los temas como el Ciberbullying y Acoso Escolar, donde las y los alumnos recibieron orientación sobre cómo identificar conductas de riesgo y hacer uso adecuado de los números de emergencia 911 y 089.

En el municipio de El Mante, la UMEAV impartió el taller “Bullying y Ciberbullying” en la Telesecundaria Ricardo Flores Magón No. 33, en el ejido Las Aztecas, con la participación de más de 160 alumnos.

Los elementos de la Guardia Estatal promovieron la reflexión sobre el respeto y la empatía como base de la convivencia escolar, además de responder preguntas y generar dinámicas con los grupos de primero a tercer grado.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso con la prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes, promoviendo la construcción de entornos seguros y libres de acoso en las escuelas.