Por: Raúl Terrazas Barraza

Maestros innovadores

Por el rumbo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y, de manera coordinada con la representación de la SEP fue reconocida la forma en la cual, maestras y maestros que tienen bien puesta la camiseta de la Nueva Escuela Mexica usan la creatividad, innovación y el talento para cumplir con su compromiso de lograr un mejor nivel de aprendizaje en las y los alumnos de educación básica.

Debido a ello, el titular de Educación en la entidad, Doctor Miguel Ángel Valdez García presidió con la representación del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, la ceremonia en la cual se entregaron caso 200 diplomas y medallas a profesoras y profesores que implementaron estrategias pedagógicas creativas y originales en los salones de clase y que, con ellas, sus estudiantes mejoraron el conocimiento y el nivel de aprovechamiento escolar.

Al hacer uso de la palabra, el funcionario hizo mención del mensaje que el Titular del Poder Ejecutivo le encomendó hiciera llegar a las y los maestros, dales un abrazo con todo el corazón, porque hacen la diferencia en su estrategia de mejorar el aprendizaje y tener una educación más humanista en Tamaulipas.

La encomienda fue cumplida y el Doctor Valdez García, ya de su ronco pecho, dijo sentirse con emoción al estar frente a quienes dan lo mejor de sí a sus estudiantes y que buscan dejar una huella positiva en ellos, al poner su conocimiento y vocación en la enseñanza, luego les hizo saber que, con la llegada de la nueva escuela mexicana, quienes conducen los grupos para cumplir con los contenidos educativos pueden elegir la ruta que conduzca a los aprendizajes.

El asunto es que, con la evaluación realizada por funcionarios de la secretaría de Educación, pudo identificarse a quienes cumplieron más allá las expectativas con el mejoramiento de la enseñanza y fue por ese motivo que se reunión con ellos acompañado de sus colaboradores de la Secretaría y, aunque no estuvo el secretario General de la Sección 30, profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, si lo hizo en su representación la secretaria de USICAMM-Sección 30, maestra Alma Leticia Pérez Arriaga.

Por cierto, el dirigente sindical de los trabajadores de la educación, ha tenido semanas con la agenda muy abultada de eventos y los ha finalizado de pe a pa y, hasta donde se sabe, en el comité nacional se ha recibido de buena manera el despliegue de su actividad sindical, por eso fue considerado como extraño que no estuviera en la premiación de más de 200 profesores innovadores.

Los otros

Allá en la antigua sede del Senado de la República, se llevó a cabo la Jornada, Derecho en la Actualidad, realizada por los Legisladores de la Cámara Alta del Congreso de la Unión y el Colegio Mexicano de Abogados Juaristas, CMAJ, en ella fueron tratados temas relativos a la modernidad en el derecho.

Allí mismo fueron designadas y designadas dos presidentas y un presidente de Colegios Nacional de Abogados Juaristas en tres entidades del país, una de ellas Tamaulipas cuyo nombramiento correspondió y por el que rindió protesta el licenciado Juan Esparza Ortiz.

Se trata de un profesionista originario del municipio de Abasolo, que ha hecho carrera en cargos de diversa índole, entre los que destacan, los de tipo electoral, ya que fue secretario de acuerdos del Tribunal Electoral, luego, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas y estuvo a punto de ser nombrado por el mismo Senado de la República como Magistrado del Tribunal Electoral de esta entidad.

También ha sido abogado postulante y en los últimos años ha desempeñado su profesión de abogado en el sector educativo de Tamaulipas.

Tras la distinción hecha al profesionista tamaulipeco, por su nombramiento como presidente del Colegio Nacional de Abogados Juaristas en la entidad, tuvo una intervención en la que, reiteró su compromiso, responsabilidad, lealtad e integridad en la abogacía y subrayó que dará su mejor esfuerzo para que, las acciones a realizar por parte del CNAJ, en la entidad permita cumplir las metas previstas por el Colegio Nacional.

Integrará un equipo de trabajo que estará a la altura de las expectativas del nacionales, según señaló sus primeros comentarios a su salida de la sede del Senado de la República.