Fortalece UT Nuevo Laredo plantilla docente con entrega de nombramientos de tiempo completo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Octubre 24 de 2025.- Con el propósito de mejorar sus estándares educativos y su proyección como centro de investigación, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) otorgó nombramientos a siete Profesores de Tiempo Completo (PTC), reconociendo su trayectoria y potencial para consolidar la oferta académica y la vinculación con la sociedad.

José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad, manifestó que el estatus de Profesor de Tiempo Completo es crucial para que las y los docentes puedan dedicar más horas a la preparación de clases, la mentoría de estudiantes y, fundamentalmente, a la ejecución de proyectos de alto impacto.

“Nuestros docentes son pieza clave en la formación de profesionales competentes; su dedicación y compromiso fortalecen el prestigio de nuestra universidad y aseguran que nuestros egresados posean las habilidades que demanda el sector industrial y social”, afirmó.

Destacó que la integración de más maestras y maestros de tiempo completo impactará en la calidad de los programas educativos y en el desarrollo profesional de sus educadores, ya que, de acuerdo con la Dirección Académica de la universidad, a los siete docentes se les brindará la plataforma necesaria para incorporarse a proyectos de investigación de índole nacional.

Enfatizó que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para elevar los estándares de calidad educativa en el nivel superior y fortalecer las líneas de investigación aplicada.

Reiteró que la entrega de estos nombramientos simboliza la inversión en el talento humano como motor principal para construir un futuro de prosperidad y bienestar para la juventud tamaulipeca.

Dijo que estas gestiones son un reflejo del compromiso gubernamental con la educación de vanguardia en la entidad, una prioridad impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García.