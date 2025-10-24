Estatales

Expresan PPLs su visión de paz con lápiz y acuarela 

39 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 24 de 2025.- Con creatividad, color y reflexión, personas privadas de la libertad (PPLs) participaron en el Concurso de Carteles por la Paz, actividad que forma parte de la Semana de la Paz Penitenciaria, organizada por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

La exposición de los trabajos se realiza en la explanada frente al edificio del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del Complejo de Seguridad Pública en Ciudad Victoria, donde se exhiben los carteles elaborados con distintas técnicas como lápiz, acuarela y pintura sobre lienzo.

En total, se presentaron 48 carteles con la participación de 79 hombres y 15 mujeres, algunos de ellos elaborados en equipo.

Todos los participantes forman parte de las Unidades de Mediación Penitenciaria de los cinco CEDES del estado, donde se fomenta la cultura de la paz y la resolución de conflictos.

Los trabajos fueron evaluados por su creatividad y mensaje alusivo a la paz, reconociéndose con primero, segundo y tercer lugar a los mejores en cada sede.

La actividad se desarrolló con el propósito de promover en los PPLs la importancia del diálogo, la convivencia y el respeto.

