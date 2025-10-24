Locales

Evento de coronación del Reinado y Señorita COBAT 2025 el próximo miércoles 29 de octubre

El próximo miércoles 29 de octubre tendrá lugar el Certamen del Reinado y Señorita COBAT 2025, para lo cual tendrá lugar un “Gallo” con la participación de las parejas de alumnos que buscan el reinado, que partirá de  la plaza del Poblado “Lázaro Cárdenas” a las 5:00 de la tarde para terminar en la plaza principal con la coronación y elección de la Señorita COBAT.

Cabe hacer mención que son seis entusiastas parejas de alumnos del Grupo 101, Grupo 102, Grupo 301, Grupo 302, Grupo 501 y Grupo 502, los que participan en el certamen.

