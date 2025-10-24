Locales

Entrega el COBAT 16 reconocimientos académicos y deportivos a estudiantes

En una sencilla pero muy emotivo evento, la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, en su calidad de Directora del COBAT 16, hizo entrega de reconocimientos académicos y deportivos a estudiantes que han sido sobresalientes.

La directora del COBAT da cuenta, que de esta manera se estimula a los estudiantes del Plantel 16 a su cargo para que sigan sobresaliendo, ya que se busca mantener los mejores niveles académicos, pero también impulsarlos en las disciplinas deportivas, ya que es parte de la formación integral que reciben.

