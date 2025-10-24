Por: Roberto Olvera Pérez

Los notables del Pueblo Mágico de Tula

*Y se placean por los alrededores de la presidencia municipal

Esos que se dicen periodistas y se esconden a través de las redes sociales, en la oscuridad, se delatan por “LOS NOTABLES” ademanes no muy masculinos y según los psicólogos dejan ver que tuvieron una infancia y juventud con problemas en su desarrollo y en la que en muchas cosas no están de acuerdo.

Por eso la remarcación que tienen de endurecer sus ademanes cuando hablan y se dirigen al público sintiéndose hombres.

También son expertos de “Lamer botas” de personajes como el frustrado Toño “Laminas” Leija Villarreal, con intereses mezquinos, quien los tiene a sueldo, además de una frustración que ya no pueden con ella y que están plenamente identificados con la sociedad.

Estos ya no tienen cabida y solos se marginan de la gente. La ceguera y la mendicidad los domina.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.