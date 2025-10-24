Construyen CONAVI e ITAVU bienestar y esperanza a través de la vivienda social

Impulsan la construcción de más de 2,800 viviendas en distintos municipios, reafirmando la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal de brindar hogares dignos a las familias tamaulipecas

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 24 de 2025.- Con el propósito de transformar vidas y fortalecer el derecho a una vivienda digna, el Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), avanza con paso firme en el Programa “Vivienda para el Bienestar”, que contempla más de 2,800 hogares en proceso de construcción en distintos municipios del estado.

Durante una reunión de trabajo encabezada por el director general de la CONAVI, Rodrigo Chávez Contreras, y directivos del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), se revisaron los avances y estrategias de consolidación territorial y ejecución de obras que materializan la política social del gobernador Américo Villarreal Anaya, basada en un enfoque humanista, solidario y de bienestar compartido.

El Director de Evaluación y Planeación del ITAVU, Hugo de la Garza Tamez, informó que por instrucciones del titular del Instituto, Manuel Guillermo Treviño Cantú, se realizan encuentros constantes para garantizar la correcta implementación de los proyectos, “actualmente se contemplan más de 2,800 viviendas en proceso, lo que refleja el compromiso de nuestro gobernador por transformar la vida de las familias con un hogar seguro y digno”, expresó.

Este esfuerzo responde al plan nacional impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar más y mejores viviendas a las y los mexicanos. En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha reiterado su interés en supervisar personalmente los avances de los proyectos para asegurar que los beneficios lleguen de manera oportuna, transparente y con sentido humano.

En la reunión participaron también el subdirector de Seguimiento y Apoyo a la Producción Social de la CONAVI, Alejandro López Villanueva; el secretario técnico de la Oficina del Gobernador, Eduardo Castañeda Martínez; y el director de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Juan Ramón Rentería Weinman, quienes coincidieron en que la vivienda no solo representa un espacio físico, sino el punto de partida para construir comunidades fuertes, seguras y con bienestar.