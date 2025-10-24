Colaboran UTTN y Emerson en impulsar la inclusión laboral de personas con autismo

Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 24 de 2025.- La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) reafirma su compromiso social al llevar a cabo una capacitación especializada en inclusión laboral, dirigida a personal de la empresa Emerson, a través del Departamento de Inclusión y Equidad Educativa, para transformar los entornos de trabajo en la región.

Edgar Garza Hernández, rector de la universidad, dijo que la sesión de capacitación se enfocó particularmente en la inclusión de personas con condición del espectro autista, acción pionera que forma parte de una estrategia conjunta para sensibilizar y preparar a los equipos de trabajo de Emerson, promoviendo la creación de espacios laborales accesibles, respetuosos y empáticos hacia la diversidad de talentos que pueden integrarse a la empresa.

Indicó que la colaboración entre la UTTN y Emerson ya ha generado resultados tangibles, abriendo importantes oportunidades de inserción laboral para estudiantes de la universidad que viven con alguna discapacidad.

“Gracias a esta alianza, los jóvenes pueden realizar sus estadías profesionales o incorporarse directamente a puestos dentro de la organización, cerrando la brecha entre la formación académica y el empleo formal”, externó.

Reiteró la disposición y responsabilidad de la UTTN para continuar forjando alianzas estratégicas con empresas de la región, impulsando una cultura de inclusión que sea el motor de una sociedad más equitativa y justa.

Refirió que estas acciones cuentan con el respaldo del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quien impulsa que las universidades tecnológicas se conviertan en pilares del desarrollo social, promoviendo la equidad de oportunidades en el empleo para todas y todos los egresados, acorde con la visión humanista y el enfoque social que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya, en donde las personas con discapacidad encuentren oportunidades reales de desarrollo personal y profesional.