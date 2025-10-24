Brinda SEBIEN taller sobre acoso y hostigamiento sexual

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 23 de 2025.- Servidores públicos de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado participaron en el taller contra el acoso y hostigamiento sexual, en el marco de la prevención de conductas que afecten la dignidad de las personas y el buen ambiente laboral.

La secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, informó que la capacitación del personal se realiza de forma continua y sobre diversos temas relacionados con el mejoramiento del desempeño laboral e institucional, y abarca desde la administración pública, la especialización de funciones específicas, derechos humanos, ética e igualdad de género, entre otros.

En el caso de la Secretaría de Bienestar Social, mencionó que la Subdirección de Formación y Capacitación, en colaboración con el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, tiene a su cargo la preparación y actualización de quienes ahí laboran, y agregó que, en particular, el taller referido es impartido por Jesús Demetrio Reyes Monsiváis, coordinador general jurídico de la dependencia.

Subrayó que, en la prevención del acoso y el hostigamiento sexual en la administración pública, existe un pronunciamiento claro de Cero Tolerancia, y debe prevalecer la detección oportuna como mecanismo para la disuasión, así como sesiones continuas para la sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con el fin de garantizar el acceso de las personas a una vida libre de violencia en el servicio público.

Recordó que el gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa que las y los servidores públicos brinden una oportuna y buena atención a la población; por ello, se da la capacitación constante para que sus responsabilidades se cumplan con eficacia.