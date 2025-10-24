Anuncia INJUVE Tamaulipas convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud edición 2025

-Adolescentes y jóvenes de entre 12 a 29 años de edad serán galardonados por su contribución al desarrollo y la transformación de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 23 de 2025.- El Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INVUVE), anunció el lanzamiento y apertura de la convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud edición 2025. Así lo dio a conocer, Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del Instituto, mediante una conferencia de prensa que tuvo sede en el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria.

“Los Premios de la Juventud son el máximo galardón otorgado por el Gobierno de Tamaulipas a los adolescentes y jóvenes con grandes proyectos y trayectorias demostrando ser un ejemplo e inspiración entre sus iguales y la sociedad”, informó el funcionario estatal.

“En esta edición 2025, el Premio seleccionará a jóvenes que con su trabajo contribuyen al desarrollo y transformación de Tamaulipas. El galardón mantendrá sus dos categorías: “A”, de 12 a 17 años, y “B” de 18 a 29 años, en sus nueve distinciones: Desarrollo Académico, Cultura y Artes, Género y Diversidad, Apoyo al Campo y Desarrollo Rural, Cuidado del Medio Ambiente, Impulso al Emprendimiento, Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, Cultura Política y Democracia Participativa, y, Ciencia y Tecnología”, puntualizó.

Destacó que las personas ganadoras recibirán un estímulo económico que asciende a $50,000 mil pesos premiando únicamente el primer lugar por cada área de participación y categoría, además, recibirán un galardón grabado con el área de distinción y un reconocimiento firmado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante el evento, Rodríguez Perales estuvo acompañado por el director general del Instituto del Deporte (INDE), Manuel Virués Lozano, como parte de la alianza y coordinación conjunta de los Premios Tu Talento Triunfa en Tamaulipas a realizarse en el mes de diciembre, ceremonia oficial donde se hará entrega de los reconocimientos y galardones del INJUVE y el INDE respectivamente.

La convocatoria estará abierta a partir de su publicación el 23 de octubre del presente año y finalizará el siguiente 20 de noviembre a las 23:59 horas, consultando las bases en el siguiente enlace:

https://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/wp-content/uploads/sites/19/2025/10/convocatoria-premio-estatal-de-la-juventud-2025-injuve-tamaulipas.pdf

Las postulaciones podrán ser realizadas por el mismo aspirante en el link de registro y de la convocatoria que será publicado en las redes sociales oficiales y la página web del Instituto https://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/ tomando en cuenta no haber recibido con anterioridad el Premio en ninguna de sus ediciones.

Refirió que esta es una suma de esfuerzos en la gestión económica por parte del INJUVE y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que encabeza Luis Gerardo Illoldi Reyes, que abona a la parte social dando un importante impulso al desarrollo de las y los jóvenes.

Finalmente, fue enfático que, gracias al apoyo del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, y su encomienda de encontrar talentos de todos los municipios de la entidad para que sean reconocidos, en esta ocasión se entregará un total de $900,000 mil pesos en premios para las juventudes que siguen transformando Tamaulipas.