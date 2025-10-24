Agradecen Servidores de la Nación solidaridad ciudadana para apoyar a familias veracruzanas

Por la solidaridad demostrada con las familias veracruzanas que perdieron su patrimonio por las inundaciones que sufrieron, los Servidores de la Nación y personal de Bienestar pertenecientes a la Región 7, agradecen a cada una de las personas que acudieron a los centros de acopio ubicados en los municipios de Soto la Marina, Abasolo, Jimenez, Aldama, Casas, Jaumave, Llera, Palmillas y Miquihuana, para entregar su valiosa colaboración en la recolección de víveres para las personas damnificadas

Se les hace hacerles saber a quienes dieron su apoyo, que cada artículo que hicieron llegar fue de gran ayuda y una muestra de que cuando nuestras manos ayudan y nuestros corazones se unen, se pueden realizar grandes acciones.

“De parte de las dos brigadas que estamos representando a la Región 7 les agradecemos su esfuerzo y su corazón”, expresaron en un mensaje, agradeciendo asimismo al Director Regional, Lorenzo Camposano y al Delegado de los Programas de Bienestar el Profr. Luis Lauro Reyes Rodríguez por coordinar está noble labor.