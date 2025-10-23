Invita SST a vacunarse contra influenza, covid-19 y neumococo

*Para protegerse en esta temporada invernal

Victoria, Tamaulipas.- Octubre 23 de 2025.- “Con el inicio de la campaña intensiva de vacunación de temporada invernal, es necesario que se apliquen los biológicos correspondientes en estos primeros meses, ya que se trata de generar anticuerpos para que al momento de exponerse a los virus circulantes, ya estemos debidamente protegidos”.

Lo anterior lo manifestó el encargado de la dirección de Infancia y Adolescencia, Jesús Zarate Torres, al señalar que aunque esta jornada concluye hasta el mes de marzo de 2026, es importante que desde ahorita contemos con las vacunas (influenza, COVID y/o neumococo) para que cuando estén expuestos de forma natural a los virus, que la respuesta inmunológica sea mucho mejor y en caso de presentar la enfermedad, sea menos severa, tengan menor riesgo de requerir atención hospitalaria y menor riesgo de complicación.

Esta campaña tiene como objetivo vacunar contra las enfermedades más comunes que se presentan durante el otoño e invierno y en este año se contempla la aplicación de tres vacunas como son:

Vacuna contra influenza, que te protege de enfermar por el virus de la influenza y tener las formas graves de la enfermedad como neumonías; se aplica como un refuerzo anual a todos los mayores de 60 años. La primera aplicación para niños y niñas, consta de 2 dosis de vacuna, con un intervalo de 4 semanas; posteriormente, se requerirá una dosis en cada periodo invernal hasta que tengan 59 meses de edad.

Vacuna contra COVID, este año la federación adquirió 2 tipos de vacunas (Moderna y Pfizer) y ya se cuenta con la primera remesa de dosis de vacuna Moderna para la población tamaulipeca. Este biológico se aplica como un refuerzo anual a las personas mayores de 60 años, personal de salud y embarazadas, además la vacuna Moderna puede aplicarse a partir de los 6 meses de edad en las personas que tienen comorbilidades como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión, inmunodeficiencias, enfermedades pulmonares y cardiacas agudas, entre otras.

Vacuna contra neumococo, protege contra padecimientos como neumonías y meningitis, se aplica como refuerzo anual a las personas mayores de 60 años de edad. A los niños de 0 a 2 años se aplican 3 dosis. Estos grupos de población tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad severa por esta bacteria, por ello se requiere su aplicación.

“Con estas vacunas se previenen complicaciones por la presencia de enfermedades respiratorias, que en esta temporada suelen incrementarse, por ello es importante que soliciten este tipo de biológicos ahorita que está iniciando el periodo invernal”, reiteró Zarate Torres.